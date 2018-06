Las máximas ayudas para el conductor La Asociación de Constructores recomienda introducir sistemas inteligentes de velocidad para evitar accidentes L.R.M. Lunes, 4 junio 2018, 00:15

La Asociación de Constructores Europeos de Automóviles (ACEA) ha acogido con «satisfacción» la propuesta de la Comisión Europea de mejorar «aún más» la seguridad en los vehículos y recomienda que se introduzcan sistemas de asistencia inteligente de velocidad con el fin de evitar accidentes.

El secretario general de ACEA, Erik Jonnaert, afirmó que los fabricantes reconocen la importancia de incluir tecnologías de seguridad adicionales en los vehículos nuevos, como, por ejemplo, el sistema de frenado autónomo de emergencia o sistemas de advertencia de abandono de carril.

Además, según el organismo, se podrían evitar accidentes de causados por exceso de velocidad recopilando información de las cámaras de reconocimiento de señales de tráfico y de las bases de datos de límite de velocidad vinculadas con el GPS.

En este sentido, ACEA recalcó que los sistemas inteligentes de asistencia de velocidad pueden evitar que los conductores excedan los límites, pero denuncia un problema de infraestructura.

«Las señales de tráfico no están armonizadas en toda Europa y la información sobre los límites de velocidad no es lo suficientemente fiable», explicó. Los mapas digitales tampoco están completos con información de límites de velocidad para todas las carreteras, y los datos no siempre se actualizan», subraya.

Jonnaert señaló que si se quieren reducir a la mitad las muertes y las lesiones graves en accidentes de tráfico entre 2020 y 2030 se deberá poner un mayor énfasis en una estrategia integrada de seguridad vial. «Esta es la única forma de garantizar que los vehículos seguros sean conducidos por conductores seguros en carreteras seguras», matizó el secretario general de ACEA.