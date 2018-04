Jaguar quiere que sus coches 'vean' Jaguar Land Rover quiere avanzar un paso más con el coche autónomo. :: L.R.m. Jaguar Land Rover participa en el proyecto Autoplex para mejorar la operatividad de sus vehículos autónomos SEGURIDAD Lunes, 30 abril 2018, 00:01

Jaguar Land Rover participa, junto con empresas como Highways England, Inrix o Siemens, en el proyecto AutopleX, dotado de 4,6 millones de libras (5,2 millones de euros al cambio actual) y que busca desarrollar una tecnología que permita 'ver' a los vehículos autónomos en confluencias de calles y a través de obstáculos.

Esta iniciativa combina conectividad, automatización y tecnología de navegación en tiempo real para permitir que la información llegue antes al vehículo autónomo, según informó la firma automovilística británica en un comunicado.

Así, este tipo de vehículos podrán comunicarse con el resto en circulación y prever los posibles obstáculos cuando no haya una visión clara de la carretera.

«Este proyecto es crucial de cara a acercar el vehículo autónomo a nuestros clientes en un futuro muy cercano. Junto con nuestros socios de AutopleX, uniremos nuestros desarrollos de conectividad y autonomía mejorando nuestros vehículos autónomos para que puedan operar de la forma más segura en las situaciones más difíciles, con tráfico real», explicó, el director de Investigación y Desarrollo del Vehículo Conectado y Autónomo de Jaguar Land Rover, Chris Holmes.

AutopleX desarrollará la tecnología a través de simulaciones y pruebas tanto en autopista como en zonas urbanas. Junto con Jaguar Land Rover, se unen al consorcio Highways England, INRIX, Ricardo, Siemens, Transport for West Midlands and WMG y la University of Warwick.