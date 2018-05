COMBINACIÓN IDÓNEA :: Miércoles, 30 mayo 2018, 00:13

El nuevo XV supone la segunda generación del modelo. Más especializado y siempre con tracción a las cuatro ruedas, se renueva a fondo con nuevos sistemas de asistencia a la conducción y ahora solo se comercializa con dos motores de gasolina y cambio automático. Esta combinación se traduce en un todoterreno amplio, polivalente, y, sobre todo, sencillo de conducir. A los amantes de la conducción por campo les va a sorprender sus prestaciones y en carretera se muestra muy efectivo.

Con la nota más alta de cinco estrellas en las pruebas de choque realizadas por el organismo de seguridad Euro NCAP, la seguridad es otro de los puntos fuertes del nuevo modelo. Equipa la nueva estructura modular del fabricante, un chasis más rígido que el anterior por una utilización más profusa de acero de elevada resistencia que proporciona mayor seguridad para los pasajeros en caso de impacto. Mejora en comportamiento con un menor balanceo de la carrocería en curva y destaca por un mayor confort de marcha al rebajar el nivel sonoro y las vibraciones.

El nuevo XV es un poco más grande, pero se aprovecha mejor el espacio para el habitáculo gracias a una batalla que aumenta en 30 milímetros en beneficio de un hueco un poco más amplio para los pasajeros de las plazas traseras. La capacidad del maletero alcanza los 385 litros solo con el kit antipinchazos mientras que el respaldo de los asientos traseros se abate por mitades asimétricas; la cubierta inferior de la banqueta de los asientos delanteros es un poco más corta para facilitar la entrada o salida del vehículo.

La imagen del nuevo Subaru XV se renueva con líneas más afiladas, protecciones en los pasos de rueda y parachoques más robustos. Con la parrilla hexagonal, los nuevos códigos de estilo se reflejan en el lateral que atraviesa todo el perfil para acentuar la sensación de solidez. Los faros delanteros y otros detalles en negro del frontal proporcionan mayor deportividad.

En el habitáculo, los materiales son de mejor calidad, con detalles más prácticos y asientos más cómodos. El puesto de conducción se ha organizado con mandos, instrumentos, relojes y pantallas fáciles de usar e intuitivas. Al reducir el grosor de los montantes de la carrocería, es mayor la visibilidad desde el puesto del conductor y nuevo el diseño de los retrovisores exteriores.

La oferta mecánica se centra en dos nuevos propulsores de gasolina, de tipo bóxer, como es norma en Subaru. Son más ligeros y adoptan el sistema de parada y arranque automático para un menor consumo en ciudad. El de acceso a la gama es un 1.600 con 114 caballos; acelera de 0 a 100 km/h en 13,9 segundos y el consumo medio oficial es de 6,4 l/100 km.

El más potente es un dos litros que desarrolla 156 CV. La velocidad máxima es de 194 km/h y acelera de 0 a 100 km/h en 10,4 segundos; el consumo medio es de 6,9 l/100 km. Los dos propulsores van unidos a un cambio automático de siete relaciones. Se ha modificado para que acelere más rápido y recupere mejor desde bajas revoluciones del motor.

Otro dispositivo que Subaru sigue utilizando es la tracción integral a las cuatro ruedas. Ahora, y gracias al sistema X-Mode, analiza la adherencia de cada rueda para enviar más par a la que menos patina y afrontar con seguridad una situación complicada. Al seleccionar X-Mode se activa el control de descenso que mantiene constante la velocidad del vehículo en una bajada. Con una altura libre al suelo de 221 milímetros y unos buenos ángulos de ataque y salida, hacen que la conducción fuera del asfalto resulte más sencilla.

El comportamiento mejora en cualquier terreno con el Active Torque Vectoring, un sistema que frena en curva la rueda interior y al mismo tiempo aumenta la entrega de potencia a las ruedas exteriores. En la práctica, mejora la estabilidad y la velocidad de paso por curva y se elimina el subviraje o tendencia del vehículo a irse de morro al iniciar la entrada en un viraje.

Los sistemas de asistencia del Subaru XV se agrupan en el dispositivo EyeSight. Dos cámaras HD previenen las consecuencias de un posible accidente ante eventuales distracciones y reconoce objetos tales como vehículos, peatones y ciclistas. El EyeSight, tras alertar al conductor, actúa en conjunto sobre el motor, la transmisión y los frenos solo en el caso de que se realice una acción evasiva o no se apliquen los frenos con la fuerza suficiente.

La marca comercializa el vehículo con cuatro niveles de equipamiento. La versión 1.600 se vende en acabado Sport, Sport Plus y Executive, y para el dos litros se reservan los más completos Sport Plus y Executive Plus.

Desde el Sport se incluye de serie climatizador automático, siete airbags, asientos delanteros calefactables, sistema de información compatible con Apple Car Play y Android Auto, conexión Bluetooth, reconocimiento por voz, control de crucero adaptativo, freno de mano eléctrico con ayuda al arranque en cuesta, volante multifunción, sensores de luces y de lluvia, conectores USB y auxiliar y ordenador. Los precios son competitivos y parten desde 21.900 euros para el 1.600 con equipamiento Sport y 26.200 euros para el dos litros pero con el acabado Sport Plus que es más completo.

Del XV anterior quedan unidades de gasolina y para GLP y las ventas de las variantes diésel continuarán hasta el verano. Las motorizaciones híbridas llegarán el año que viene.