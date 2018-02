Un coche para los muy urbanos El Hyundai Ioniq Híbrido Enchufable, en Torrecilla. :: Fernando Díaz El Ioniq Híbrido Enchufable te permite circular por ciudad sin pasar por la gasolinera CÉSAR ÁLVAREZ Domingo, 25 febrero 2018, 23:34

El híbrido enchufable ha sido el último miembro de la familia Ioniq en llegar al mercado, aunque desde que el primero de sus miembros se presentó en Ginebra en 2016, ya se le esperaba.

Este vehículo resulta ideal para aquellos que no hacen más de 40 kilómetros (y todos ellos por ciudad). Si tienen la posibilidad de cargar en casa o en el trabajo, no tendrán que pasar por el surtidor en varias semanas y se puede jugar con el botón EV que permite alternar el modo de alimentación, aunque si no, el propio coche lo hace por ti.

Para los desplazamientos de fin de semana, el Ioniq híbrido ofrece unas prestaciones más que de sobra, aunque su consumo -una vez que la carga eléctrica se ha consumido (63 kms, según declara Hyundai)- es un poco más elevado de lo normal.

El Híbrido Enchufable es el último de los Ioniq en llegar al mercado Las baterías pueden recargarse en menos de 4 horas en un enchufe doméstico

Para viajar, el mayor problema no viene ni del consumo (nada que no sea tolerable) ni del motor, responde a la perfección a los requerimientos realizados. El mayor problema es que a pesar de ser un vehículo 'grande', la batería eléctrica está en la parte trasera y eso reduce el maletero a 341 litros (que se amplían, pero hay que abatir los asientos traseros).

También la presencia atrás de la propulsión eléctrica hace que el coche pese atrás, y pueda tener ciertos comportamientos ligeramente extraños si no se controla ese parámetro (algo que aumenta con el maletero cargado).

Por lo demás, no hay muchas diferencias entre éste híbrido enchufable y el resto de sus 'hermanos' al margen del punto de carga que se encuentra en la aleta delantera izquierda (delante del conductor).

Los baterías son recargables en dos horas y cuarto si se utiliza un Wallbox o en menos de cuatro horas en un enchufe doméstico.

El Ioniq Híbrido Enchufable (o plug-in, según la denominación británica) entrega, en su conjunto, unos suficientes 141 CV y 265 Nm de par.