Unas ayudas que duraron 24 horas Punto de recarga eléctrico, ubicado en el exterior de una empresa. :: L.R.m. El Movalt Infraestructuras agota en un día los 15 millones de su presupuestoAYUDAS Lunes, 29 enero 2018, 13:00

Las ayudas a la instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos, dentro del Plan Movalt Infraestructuras, que contaba con una dotación presupuestaria de 15 millones de euros, se agotaron el mismo día (23 de enero) que se habilitó la aplicación informática para realizar solicitudes, según confirmaron fuentes del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA).

El programa registró 474 solicitudes de reservas por valor de más de 25,5 millones de euros, por lo que se ha generado una lista de espera por valor de 10,5 millones de euros.

El director gerente de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso del Vehículo Eléctrico (AEDIVE), Arturo Pérez de Lucía, aseguró a Europa Press que el hecho de que los fondos se agotaran el mismo día que se pusieron a disposición de los solicitantes representa el interés «creciente» por la movilidad eléctrica, «pues han quedado en reserva más de 10 millones de euros al margen de los 15 millones del plan».

Periodo de reflexión

Por otro lado, Pérez de Lucía destacó que evidencia la «necesidad de una reflexión» por parte del Gobierno para arbitrar unos incentivos «ambiciosos» en lo económico, continuados en el tiempo y sencillos en su tramitación.

«El hecho de que las ayudas ni duren apenas dos días operativas significa que no puede haber una mínima planificación comercial por parte de las empresas para promover campañas que incentiven a los usuarios y genera una distorsión en el mercado, pues se concentran muchas operaciones de compra en unas horas, fruto del temor a perder las ayudas, con periodos de incertidumbre como el que ahora tenemos, cuando se desconoce cuándo habrá una nueva línea de ayudas tanto al vehículo como a la infraestructura», subrayó.

La fecha de apertura del plazo para solicitar las ayudas se aprobó el pasado 10 de enero por parte de la Dirección General del IDEA, como parte del Plan Movalt de impulso a la movilidad alternativa, a los puntos de recarga de vehículos y a las actividades de I+D.

El Plan Movalt, que contaba con un presupuesto total de 50 millones de euros, recogía una partida de 20 millones de euros para impulsar la adquisición de vehículos de energías alternativas, que se agotó en 24 horas. También incluía ayudas de 15 millones para la implantación de infraestructuras de recarga de vehículos eléctricos y 15 millones de euros adicionales para apoyar iniciativas de I+D+i vinculadas a la movilidad eficiente y sostenible.

Con el Movalt Infraestructuras se podían solicitar subvenciones para la puesta en marcha de postes de recarga para vehículos eléctricos, que estaban dirigidas a la obra civil, al cableado y a la instalación desde el cuadro eléctrico final del que deriva el circuito hasta el punto de conexión del vehículo.

Por ello, no se subvencionaba la instalación de contadores inteligentes, que tendrán que ser suministrados por parte de las entidades eléctricas a los consumidores, generalmente bajo el régimen de alquiler.

Parte de la inversión

Estas ayudas, bajo la modalidad de entrega dineraria, contemplaban una cuantía equivalente al 60% de la inversión elegible (impuestos no incluidos) para las entidades públicas que no desarrollan actividades comerciales y de pequeñas y medianas empresas y de un 40% de la inversión elegible (impuestos no incluidos) para el resto de empresas.

Así, se han entregado ayudas a la puesta en marcha de puntos de recarga convencionales, con entre 7 y 15 kilovatios, así como de carga semirrápida, de entre 15 y 40 kilovatios, de carga rápida, de entre 40 y 100 kilovatios, y ultra rápida, de más de 100 kW.