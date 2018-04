DS aprovecha el empuje del Crossback La llegada del DS7 Crossback ha hecho que la marca premium aumente sus ventas un 5.8% en el trimestre L.R.M. Lunes, 23 abril 2018, 00:43

DS Automobiles ha iniciado 2018 con buen pie. Los tres primeros meses del año han visto crecer un 5,8% sus matriculaciones en España, un ritmo que prácticamente dobla al del mercado de turismos premium, que se incrementó un 3,1% durante ese mismo periodo.

Estas cifras coinciden con el proceso de consolidación de la marca en España, que se refleja en la inauguración de los DS Store, en los que se ofrece un servicio integrado al cliente con las comodidades y la atmósfera propias de una 'maison' de alta costura. Son el germen de una red comercial DS que, en 2018, cubrirá los principales mercados de automóviles premium.

Un concepto del lujo que DS Automóvil quiere llevar más allá del mundo del motor con Only You, una gama de servicios que buscan cubrir las necesidades de sus clientes con todo el refinamiento de la marca. La app MyDS es la puerta de entrada a un mundo de experiencias únicas, como las que ofrece, entre otros, el DS Club Privilège, que permite disfrutar de eventos exclusivos, invitaciones personalizadas y descuentos especiales reservados a los propietarios de un DS. La atención personalizada de DS At Your Service o el alquiler de automóviles de la marca a corto plazo en el propio concesionario (DS Rent), también forman parte de este nuevo abanico de prestaciones premium.

El lanzamiento del DS 7 Crossback ha sido clave en estos resultados. El número de clientes que han elegido ya el lujo francés en los SUV encarnado en la nueva era de DS, lo demuestra. Este automóvil ha causado gran interés tanto por su diseño elegante como por los materiales exclusivos en su habitáculo, y su impresionante arsenal tecnológico, con equipamientos que anticipan la inminente llegada del vehículo autónomo.