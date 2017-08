Un SUV con alma de aventurero El Jeep Compass circula por la Gran Vía logroñesa. / Fernando Díaz El Compass tiene gran comportamiento tanto sobre el asfalto como 'off road' CÉSAR ÁLVAREZ Logroño Lunes, 7 agosto 2017, 12:35

Cuando prácticamente todavía no se había acuñado el término todocamino, Jeep ya fabricaba ese tipo de vehículos. Ahora, con el 'boom' en todos los mercados de los SUV, la marca del grupo Fiat aprovecha la experiencia acumulada durante años, para ofrecer un vehículo que responde perfectamente a los cánones de los SUV más clásicos pero que añade además el plus de un excelente comportamiento off road, poniendo así en el mercado un vehículo que responde con las mismas garantías en el campo que en la ciudad.

El Compass mide 4,39 metros de longitud, por lo que se sitúa a medio camino entre un Jeep Renegade y un Jeep Cherokee, y destaca por su capacidad de adaptación al medio. El Compass es un fiel compañero en cualquier circunstancia. Por confort puede competir con SUV como el Tiguá, X1, Qhasqai, Tucson e incluso Ateca o 3008 por lo que está perfectamente dotado para moverse por la ciudad o sobre el asfalto con la seguridad que ofrece un vehículo que cuenta con los más modernos elementos de seguridad tanto activa como pasiva.

Pero además, el Compass -por fidelidad a su ADN Jeep- ofrece uno de los mejores rendimientos off road de sus competidores, para convertirse en un verdadero todocamino en la máxima amplitud del término, merced a la opción 4x4 (está disponible con ella y únicamente con 4x2).

El interior responde a un gran nivel de confort. / Fernando Díaz

Rafael Serrano, gerente de Rotonda Motor. / Fernando Díaz

En términos de motorizaciones, la oferta de Jeep es amplia puesto que actualmente está disponible con dos propulsores de gasolina (140 y 170 CV) y tres opciones diésel (120, 140 y 170 caballos) que se pueden asociar a cambios manuales o automáticos de hasta 9 velocidades.

Exteriormente responde al diseño habitual de Jeep donde manda la rejilla frontal de siete cabidades y donde muestra una nerviación que recorre toda la silueta de delante a atrás, sobre un pilar trasero en forma de aleta de tiburón.