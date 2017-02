Citroën renueva el C-Elysée

Los sedán no son los coches más demandados del mercado, pero tienen su público, y por ello Citroën sigue pensando en ese conductor que busca una berlina donde pueda viajar con la familia y todo lo que eso conlleva en materia de equipaje.

Ese es el motivo por el que ha modernizado el C-Elysée y ha puesto en el mercado un vehículo «de precio ajustado» como explicita la marca al que opcionalmente se le pueden añadir complementos que nunca tienen un coste exagerado para el cliente que adquiere este vehículo.

La filosofía de Citroën a la hora de diseñar este vehículo es que no le falte de nada, pero que tampoco le sobre nada, para poder conseguir un precio competitivo que le permita acceder a esos clientes que buscan un coche pero disponen de un presupuesto reducido. No obstante, según la marca, el precio no es el factor más determinante en este vehículo puesto que el 85% de sus ventas responden -hasta ahora- al nivel más alto de acabado.

La conectividad es uno de los aspectos que más ha reforzado Citroën



Esta berlina dispone de un maletero que superar los 500 litros de capacidad

En el aspecto estético, la nueva versión cambia respecto a la anterior en el diseño frontal, ahora monta una llantas de 16' bitono, dispone de una nueva firma lumínica (con led delante e iluminación 3D atrás), en el interior el salpicadero abre hueco a una pantalla táctil de 7' y dispone de un panel digital con gráficos tridimensionales y ahora también hay un nuevo color para el salpicadero.

Esta berlina cuenta con la fiabilidad que le dan los 4 millones de kilómetros recorridos en pruebas. Aunque se trata de un sedán, se le ha dotado de cierta altura para evitar problemas y las puertas cuentan con doble estanqueidad para reforzar la sensación de confort que forma parte del ADN de Citroën. Además, el cliente encontrará unas plazas traseras muy amplias y un maletero de más de 500 litros.

Uno de los aspectos que más se ha reforzado en este modelo es el de la conectividad. El nuevo C-Elysée cuenta con una pantalla táctil que proyecta un navegador con gráficos en 3D y con reconocimiento de voz. El nuevo vehículo de la marca del doble chevrón es un coche 'conectado' capaz de buscar un parking con plazas libres, señalar la gasolinera con los precios más reducidos o avisar de la posible presencia de radares fijos y móviles.

A través de la pantalla táctil se puede acceder a la función mirror screen que permite la utilización de algunas de las funciones del smartphone (tanto en el caso de que use sistema operativo Android como IOS). Y para los que quieran dar un paso más allá, a través de la aplicación MyCitroën el cliente va recibiendo diferentes informaciones que incluye incluso el consumo (en euros) de cada desplazamiento.

Pero el aspecto tecnológico va más allá con la incorporación opcional de la cámara de visión trasera, la detección de neumáticos poco hinchados o el control de velocidad que completan los servicios que este coche ofrece. De esta forma, pese a tratarse de un básico, atiende todas las demandas.