Reinauguración de Nissan en Logroño

Pérez Repuestos, el concesionario de Nissan en La Rioja desde 1981, ha renovado sus instalaciones y ha sido uno de los primeros en España en adoptar la nueva imagen impuesta por la firma japonesa. Ese cambio simboliza una adaptación a los nuevos tiempos y a las nuevas formas de venta, porque según explicó Manuel Burdiel -director de Ventas de Nissan Iberia- todo lo que hacemos «es pensando en el cliente» y precisamente con esa motivación ahora se cambia la imagen «ahora tenemos que cambiar la forma de atender a los clientes porque antes venían varias veces al concesionario, veían el coche, preguntaban, pero ahora cuando llegan a la exposición ya saben mucho del vehículo que quieren ver porque han visto y leído muchas cosas sobre él en internet».

Burdiel, que lanzó una visión muy optimista de la situación económica, subrayó que la compañía que él representa ha elevado sus ventas un 44% en los últimos tres años «y ya somos la octava marca española con una cuota de mercado del 5%».

Antes que él tomó la palabra Miguel Delgado, administrador de Pérez Repuestos y que representa a la nueva propiedad del concesionario, el grupo Lejarza -implantado principalmente en Vizcaya- que no sólo centra su actividad en el sector de la automoción.

Pérez Repuestos es el concesionario de Nissan en La Rioja desde el año 1981



El grupo Lejarza es ahora el propietario de una empresa con 50 años de vida

Delgado aseguró que la trayectoria de más de 50 años de Pérez Repuestos le avalan como una empresa «seria, solvente y responsable».

El nuevo Micra, en primicia El concesionario Pérez Repuestos ha sido el primero en España que ha dispuesto del nuevo Nissan Micra en su exposición. La nueva versión del utilitario de la marca japonesa está fabricado «por y para europeos», según Burdiel.

Posteriormente, Miguel Delgado explicó que el grupo Lejarza se había decidido por adquirir el concesionario riojano de Nissan «en primer lugar, porque es una de las marcas con las que ya trabajamos en Vizcaya, además la Comunidad Autónoma de La Rioja encaja en nuestra cultura, filosofía y experiencia, y porque además nos parecía una opción interesante por población y volumen».

Aunque el grupo Lejarza está presente en varios sectores, cuenta con concesiones de las marcas Peugeot, Mitsubishi, Nissan e Infínity. Precisamente ésta última (el sello premium de Nissan) es una de las que aún no tiene presencia en La Rioja, pero Delgado no cree que vaya a implantarse en un futuro muy cercano: «Infinity actúa de forma independiente de Nissan y actualmente únicamente cuenta con 15 concesionarios en España. No obstante, cuando crezca la gama -que aún es reducida- y las ventas, estoy seguro de que se irá ampliando la red y entonces sí, Nissan pensará en La Rioja como uno de los lugares en los que puede tener cabida el sello Infinity».

Carlos Cuevas, consejero de Fomento del Gobierno de La Rioja, asistió a la reinauguración de las instalaciones en nombre del presidente del gobierno riojano (que se encontraba en Fitur) para agradecer al grupo Lejarza la inversión en La Rioja y para señalar que «el sector de la automoción es muy importante en la economía española y riojana, es un sector que genera empleo, genera riqueza y a través de los impuestos ayuda al mantenimiento de todo tipo de servicios».