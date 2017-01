Una decisión con el apoyo general

Asociaciones de automovilistas y víctimas ven «con buenos ojos» la revisión del carné por puntos planteada por el director de la DGT, Gregorio Serrano, tras conocerse que los muertos de 2016 superarán a los de 2015, poniendo fin al descenso continuado que se venía dando desde el año 2003. «La DGT es consciente de que debemos pararnos, evaluar y decidir el futuro del carné por puntos», afirmó Serrano.

El presidente de la Asociación de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), Mario Arnaldo, ha afirmado que «el carné por puntos, no es que haya perdido el efecto ahora, es que no ha funcionado nunca. Está mal configurado. La eficacia se pierde cuando una persona sin puntos puede seguir conduciendo legalmente», ha subrayado. «A diferencia de Francia, aquí se puede tener menos 200 puntos y seguir conduciendo legalmente, mientras que allí se te quita el derecho a conducir -ha explicado Arnaldo-. El carné por puntos español permite que un jugador al que se le ha sacado, no solo la tarjeta amarilla sino también la roja, pueda seguir pegando patadas y jugando en el campo. Te pueden sacar 20 tarjetas rojas».

Asimismo, ha asegurado que también está «mal definido desde el punto de vista penal, al estar mal encajada la sanción administrativa y la penal, ya que un automovilista que comete un delito grave no pierde puntos». Por otra parte, ha recordado que «no se aplica con igualdad a los extranjeros o en todo el territorio nacional ya que está mal configurado a nivel local».

Ante el descenso de fallecidos en las carreteras durante la última década, el presidente de AEA lo ha atribuido «a la mejora en las infraestructuras o las mejoras de los sistemas de seguridad activa y pasiva que explican mejor, y científicamente, la reducción». Por otro lado, la asociación ha denunciado «el régimen de monopolio para recuperar los puntos».

Embargo del vehículo

En la misma línea, el presidente de la Asociación Estatal de Víctimas de Accidentes (DIA), Francisco Canes, ha asegurado que es «buen momento para abrir el melón del embargo del coche infractor».

«De nada sirve que te quitan el carné si sigues teniendo la herramienta para delinquir; hay que sacarlos de la carretera porque les da igual todo, e imponer sanciones de cárcel -ha asegurado Canes- No estamos hablando de una persona que se despista o tiene un accidente porque le da un rayo de sol en la cara, hablamos de personas que reinciden y ponen en peligro la vida de otras personas».

No obstante, el presidente de DIA ha subrayado que «el carné por puntos sí ha sido eficaz, aunque ha añadido que necesita una actualización y una revisión que incluya a las nuevas tecnologías.