Una realidad muy próxima

Un 34,2% de los conductores españoles está dispuesto a ponerse al frente de un coche autónomo y un 30,9% abre la posibilidad de conducir este vehículo en un futuro. Así lo refleja el II Informe 'Españoles ante la Nueva Movilidad', elaborado por el Centro de Demoscopia de Movilidad formado por la consultora Pons Seguridad Vial, la revista Autofácil, el portal LaInformacion.com y la plataforma online de vehículos AutoScout24.

Por el contrario, el estudio indica que el 22,6% no se imagina cómo usuario de un coche autónomo y el 10,4% no cree que lo use nunca. En cualquier caso, un 60% piensa que el coche autónomo cambiará por completo la formación del usuario. De esta forma, ante los avances tecnológicos y de innovación que están experimentando los automóviles, los conductores demandan más formación tecnológica para manejarlo, según lo muestra el Informe, que señala que el 90% de usuarios piden más formación tecnológica para manejar su coche.

Asimismo, la investigación señala que la percepción del coche autónomo varía dependiendo de las edades del conductor, ya que, entre los jóvenes de 18 a 24 años el rechazo a dejar de conducir y que «les conduzcan» es mayor, un 28,5%, que entre adultos de 55 a 64 años -un 10%-.

El 90% de los conductores piden más formación tecnológica



Los jóvenes son los menos dispuestos a que el propio coche 'conduzca' por ellos

No obstante, subraya que ocho de cada diez afirman que utilizan con frecuencia todos los dispositivos que equipa su coche. Sin embargo, ante toda la tecnología que incorpora el vehículo, el 76% de los conductores indican que necesitan que alguien les enseñe, un rol que se lo atribuyen a las marcas y concesionarios. En cambio, uno de cada cuatro piensa que debe ser la posventa del vehículo y un 20%, las autoescuelas. Por debajo, un 15% afirma que debe ser la DGT quien lidere la instrucción tecnológica.

Respecto a los principales factores de compra, el Informe recoge que, tal y como indicaba la primera edición del estudio, precio, consumo y diseño son los tres aspectos fundamentales para decidir la compra de un coche, por encima de la conectividad.

Cambio de roles

Igualmente, ante los cambios que está experimentando el coche, el documento refleja que los españoles ven necesario refrescar sus conocimientos sobre conducción. En este sentido, siete de cada diez están a favor de actualizar conocimientos cada cierto tiempo, e incluso un 30% de los conductores que se sacaron el carné hace menos de diez años piensa que ahora no lo aprobaría, un porcentaje que es algo menor entre aquellos que se lo sacaron hace más de una década que entre los que lo tienen más reciente.

Además, el estudio muestra que los conductores piensan que no sólo ellos deben ponerse al día, sino también las autoescuelas, que si bien la mayoría les da un aprobado (el 70%), deben mejorar la formación práctica y actualizar el material formativo. Igualmente, dos de cada tres consideran que el método actual del examen psicotécnico no es realmente útil para determinar la capacidad de cada uno para conducir.

En este sentido, la directora general de PONS Seguridad Vial, Shara Martín, ha recordado que «hace unos meses la DGT avanzó su intención de habilitar la posibilidad de examinarse del permiso de conducir con un vehículo dotado de sistema de aparcamiento asistido». «Es un paso, pero son muchos los avances tecnológicos que incorpora el coche y no podemos ir tan detrás, no podemos pensar que conducir un coche hoy es como hace 20 años, y los propios conductores son conscientes de que ya no se trata de un volante y dos-tres pedales, que hay mucho más y más tecnológico, por lo que hay que replantear su formación», ha añadido.

Mientras, el director general de AutoScout24, Gerardo Cabañas, ha afirmado que «mucho se habla del papel futuro de los concesionarios, que seguirán haciendo lo que hacen, vender principalmente, pero deberán asumir además un rol tecnológico».