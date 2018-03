Vuelve el furor por las compras Imagen de una de las 'calles' de la feria, tomada poco después de que fuera inaugurada por la alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra. :: juan marÍN Los 204 puestos de «la feria de oportunidades más importante de norte» permanecerán abiertos hasta el domingo, de 10 a 21 horas Logrostock se inauguró ayer con una asistencia masiva durante todo el día Á. AZCONA LOGROÑO. Sábado, 17 marzo 2018, 00:12

La sirena del Espolón no había anunciado todavía las doce y el stand de menaje Híper del Repuesto ya había vendido 30 cazuelas de cocina. El año pasado despacharon hasta 400 durante los tres días que duró Logrostock y es que, como repetía sin dejar de atender a la clientela la responsable de este comercio de la calle Huesca, «aquí se vende tres veces más que en la tienda, es una pasada». La mayor feria de oportunidades del norte, como se refirió ayer el presidente de la Cámara de Comercio, José María Ruiz Alejos, volvió ayer con toda su fuerza dejando un buen sabor de boca entre los comerciantes, que volvieron a hacer caja como en los mejores años, y entre los clientes que aprovecharon descuentos de hasta el 70%. A las 10 de la mañana, hora en la que a alcaldesa de Logroño, Cuca Gamarra, inauguraba el esperado evento, ya había jaleo en los puestos y cientos de personas comenzaban a invadir El Espolón, donde (fuera de guión) también tuvo lugar una protesta de los funcionarios del Ayuntamiento.

Un simple vistazo daba idea de las oportunidades: un par de gafas de marca por 50 euros, hileras de calzado a un precio único de 20 euros, cazadoras de plumas desde 40, pantalones y jerséis por 15... Con estos precios resultaba difícil contener la cartera, así que numerosos clientes empezaron a desfilar cargados de bolsas. «Me llevo un juego de sábanas, dos toallas y una colcha de bebé por 70 euros». Alicia Santamaría, de Lardero y una habitual de Logrostock, se iba contenta del Espolón, a donde tenía previsto volver por la tarde con una amiga. Otra asidua, Susana Sanz, se estrenaba este año comprando una par de zapatos que había fichado con anterioridad. Costaban 300 y se los llevaba por cien euros. «Me encanta ver la plaza llena, el comercio de Logroño siempre ha sido el mejor por su variedad», sostenía esta pamplonesa afincada en Logroño convencida de que la fórmula debe estar en volver a ofrecer un producto propio».

El sector textil, junto a las ópticas y el calzado, son los reyes, pero entre la variopinta oferta poco a poco van emergiendo otros puestos singulares como la frikilería de David Vidal. Sus muñecos 'funko pop' hicieron ayer furor. «Estoy encantado con mi negocio. Tengo clientes de los 10 a 50 años», comentaba este joven con tienda en avenida de la paz. Pero entre los 204 stands también había cuchillerías, perfumerías, oficinas de seguros y hasta un puesto de venta de maquinaria agrícola. Raúl Fuertes lleva cuatro años acudiendo con mulas, herramientas para el desbroce... «Para esta feria los proveedores nos facilitan precios que no nos los permiten para las tiendas». Y entre muchos repetidores, algunos acudían por primera vez como Marta Sáenz: «Este año por primera vez me he quedado con un stock de ropa sin vender y tenía que darle salida, aunque con precios más bajos de lo que quisiera». «Si no estás en la feria no vendes, estos días se cuece todo aquí», resumía Helena Sánchez Monge, de la firma riojana de bisutería Vaduva, con descuentos de hasta el 50%. Unos días en definitiva para disfrutar comprando, aunque sindicatos como CCOO critican que se obligue a trabajar en festivos.