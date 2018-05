Un verano lejos de los rigores del desierto Los niños saharauis a Logroño el pasado verano. :: miguel herreros La Asociación de Amigos del Sáhara necesita familias de acogida para los niños que quieren traer en vacaciones P. HIDALGO LOGROÑO. Martes, 22 mayo 2018, 23:32

La Asociación Riojana de Amigos del Sáhara quiere que este año también 40 niños de los campamentos de refugiados puedan disfrutar durante el verano de unas 'Vacaciones en Paz' en La Rioja.

El colectivo lleva gestionando este programa de acogida dirigido a pequeños saharauis de entre 8 y 13 años desde 1991. Pero en este 2018 se han topado con una dificultad: «Necesitamos familias de acogida», reconoce la miembro de la asociación, María Armas.

LOS DATOS uFamilias Cualquier tipo de unidad familiar puede ser familia de acogida. Basta con estar empadronada en La Rioja. uGastos La Asociación Riojana de Amigos del Sáhara cubre los vuelos, seguros y visitas médicas del menor. La familia debe proporcionar manutención y ropa. uMás información En el 628 545 330 y 616 898 173.

Y es que este año «no hemos contado con tantas familias 'repetidoras' como en anteriores».

De no hallar a gente que quiera hospedar en sus casas a estos pequeños, algunos de ellos no podrán pasar unas semanas de asueto, lejos de su dura realidad en el desierto. «Viajan con pasaporte colectivo, por lo que si no disponen de una familia de destino, habrá un grupo de niños que no podrá venir», explica Armas.

Se quedarán, por tanto, sin poder disfrutar durante dos meses de comodidades inimaginables en los campamentos de refugiados; saborear una variada alimentación y, muy especialmente, pasar un chequeo médico.

«El objetivo fundamental del programa es mirarles el tema de la salud», sitúa la miembro de la Asociación Riojana de Amigos del Sáhara. «Para ello, les metemos en la tarjeta sanitaria de la familia de acogida y se les realiza una revisión médica completa», indica.

Esta asistencia médica, de la que carecen en el desierto, la cubre la entidad; al igual que el viaje y los seguros. «Las familias sólo tienen que proporcionar alimento y ropa a los niños», puntualiza Armas.

Estancia

En el 2018, el programa 'Vacaciones en Paz' está previsto que se desarrolle entre los próximos 26 de junio y 25 de agosto, tiempo durante el que los menores permanecerán en La Rioja. La integrante de la Asociación Riojana de Amigos del Sáhara señala que para ser familia de acogida basta con estar empadronada en la región y no contar con antecedentes penales. «Admitimos cualquier tipo de familia: parejas con hijos, sin hijos, monoparentales... Lo único que exigimos es que atiendan al niño», remarca. La Asociación Riojana de Amigos del Sáhara gestiona este programa desde 1991, si bien con anterioridad se hizo cargo de él el Ayuntamiento de Logroño.

Armas apunta que en la actualidad el colectivo trabaja con el Gobierno de La Rioja para ampliar la iniciativa y poder traer en veranos sucesivos también a menores con algún tipo de discapacidad.