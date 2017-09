La vendimia se generaliza en la estación Cola registrada el viernes -la primera que abría- en el acceso al polideportivo del General Espartero, que este año adelanta la hora de entrada de las 23 a las 22 horas. / juan marín Logroño registra la habitual afluencia de temporeros que llegan a buscar trabajo y activa el dispositivo especial de atención | El polideportivo abrió ya el viernes. El pasaje de Vara de Rey ha registrado estos días pernoctaciones pese a que el centro municipal de acogida tenía plazas JAVIER CAMPOS Logroño Domingo, 17 septiembre 2017, 21:54

La vendimia en el campo empieza, un año más, por la ciudad. La estación de Logroño y sus alrededores, como cada campaña, registra ya la habitual presencia de temporeros, inmigrantes en su mayoría, en busca de trabajo en la recogida de la uva. La temporada se ha adelantado y, a la espera de generalizarse la próxima semana, el dispositivo especial de atención a quienes llegan a la capital de La Rioja se activó oficialmente ayer.

El polideportivo del General Espartero abría este viernes sus puertas con un total de 160 plazas disponibles para dar cobijo a un contingente que va a más según pasan los días. Y lo hace después de que al menos durante la última semana haya habido personas pernoctando en el pasaje de Vara de Rey pese a haber habido plazas libres en el centro municipal de acogida -49 en total, de las que la noche del jueves se ocuparon 42 y la del martes, por ejemplo, 31-.

Los técnicos encargados, de hecho, no han considerado necesario adelantar el dispositivo extraordinario, que ha entrado en marcha en la fecha prevista: ayer, 15 de septiembre. Ni antes ni después, pero con la posibilidad de que se prolongue más allá del mes inicialmente acordado en la Mesa de la Pobreza -compuesta por entidades sociales y grupos políticos-.

«El año pasado trabajé 21 días y este año espero, al menos, poder hacerlo el mismo tiempo. Venir hay que venir, porque si antes podías reengancharte a la construcción ahora no te queda otra que enlazar una campaña agrícola con otra», explica Fanyeisse, un costamarfileño de 38 años que hace escala en Logroño para viajar a Nájera.

«He dormido en el pasaje, sí; llegué a las cuatro de la mañana y no me quedó otra. Vivo en Lérida, pero vengo de Zaragoza. Y esta tarde, cuando lleguen el resto de mis 'compañeros', vendrá el 'jefe' a por nosotros a Logroño», añade en un perfecto castellano 'Fany', afortunado al formar parte de una 'cuadrilla' con trabajo.

Situación similar es la de su compatriota Samba Sangare, también originario de Costa de Marfil y residente, coincidencia, en Lérida. «No, nos conocíamos. Yo he alquilado una habitación en un piso durante un mes... hemos vendimiado uva blanca y, en unos días, empezaremos con la tinta. La verdad es que cada vez viene menos gente, porque quienes no consiguen trabajo no vuelven al año siguiente. Hay que sufrir para ganarse la vida, sí, pero no tanto», explica en idéntico castellano.

El dispositivo especial, ya en marcha, tendrá unas características similares a las de la campaña del 2016. La atención se centraliza en el centro municipal de acogida, poniendo a disposición de los temporeros sus 49 plazas de alojamiento, y sumando otras 160 plazas que se habilitan en el polideportivo del colegio público cercano a la estación. 209 plazas en total que, en unos días, serán analizadas para saber si han sido suficientes o no.