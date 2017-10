Vecinos de Montesoria colapsan la zona para exigir la conexión de avenida de la Sierra Los vecinos de Montesoria protagonizaron una caravana de vehículos por la zona, apoyados por los residentes en el barrio de Entre Ríos. / J. MARÍN Denuncian que llevan tres décadas esperando una solución y que calles no aptas para un gran flujo circulatorio deben soportar un tráfico «exagerado» P. HIDALGO LOGROÑO. Miércoles, 11 octubre 2017, 09:27

Cierto es que ayer habían quedado para organizar una caravana de vehículos que evidenciara el problema, pero según aseguran los vecinos el atasco se podría generar de forma no premeditada en cualquier momento.

Y es que sostienen que el enlace entre la calle Montesoria, en término de Logroño, y la calle Río Molinos, en jurisdicción de Lardero, constituye «un embudo». Todo, explican, porque «desde que hace 36 años se inició el primer tramo de avenida de la Sierra, a día de hoy y tras muchas promesas incumplidas por parte del Ayuntamiento de Logroño, esta avenida sigue sin terminarse».

Así que una plataforma vecinal, conformada por residentes en la zona de Montesoria y en los sectores larderanos antes conocidos como R-1 y T-1 (recientemente han pasado a adquirir la denominación oficial de barrio de Entre Ríos) escenificaron un «paseo» sobre cuatro o dos ruedas para reflejar que «tan injustificado retraso» en la conexión de avenida de la Sierra con el limítrofe municipio de Lardero provoca «un exagerado tráfico por calles no aptas» para semejante flujo circulatorio, como Montesoria. Además de que deja «aislados» a los habitantes de esa área contigua del Lardero norte.

Cerca de una veintena de vehículos, la mayoría coches pero también alguna moto, dieron un rodeo de protesta por la zona a 20 kilómetros por hora, la velocidad máxima permitida en la calle Montesoria. Critican que esta vía se comporte como «una avenida» al no finalizarse la conexión de avenida de la Sierra y mientras esta avenida «se haya convertido en un parking». Y se muestran preocupados porque por la calle Montesoria muchos vehículos no respeten el límite de 20 kilómetros por hora y circulen hasta a 60 y 80. «A su vez pasan camiones», lo que está prohibido.

Su lista de reclamaciones resulta demasiado extensa. «El entronque entre Montesoria y Río Molinos es un peligro. No hay luz, ni aceras», señalan. Los vecinos del otro lado, del larderano barrio de Entre Ríos, les apoyan ya que, sin conexión, no podrán conseguir que un autobús urbano acceda a esta parte del Lardero norte. «Avenida de Madrid no puede con todo el tráfico que soporta y avenida de la Sierra sería la solución. La alcaldesa Cuca Gamarra prometió su conclusión en varias ocasiones, pero seguimos igual», lamentan.