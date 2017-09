Los vecinos de Los Lirios insisten en que el barrio ha de tener un colegio Reunión en la que se presentó el proyecto de colegio concertado para el barrio de Los Lirios, el pasado viernes. :: díaz uriel El presidente de la asociación vecinal replica al consejero Galiana que, «si no puede cumplir la ley, que dimita» M.J.LUMBRERAS LOGROÑO. Miércoles, 6 septiembre 2017, 14:21

Si el consejero de Educación, Alberto Galiana, cree que hay que relativizar el factor de cercanía a los centros escolares, según señaló en un entrevista a este diario publicada el domingo, el presidente de la asociación de vecinos de Los Lirios, Enrique Cabezón, opina que tal argumento contradice la LOMCE, la ley educativa en vigor, que destaca el papel del entorno natural, del barrio. También le parece al dirigente vecinal que la LOMCE garantiza la igualdad y que, en el caso de los vecinos de su barrio, esto no sucede. «El comedor no es opcional. O si la media de desplazamiento de un niño de Logroño es de 400 metros, en Los Lirios esta distancia se multiplica por tres, con la circunvalación en medio». Y su conclusión es que, «si el consejero no puede cumplir la ley, que dimita».

Dice Cabezón que, «en la medida de nuestras posibilidades, no vamos a permitir esta situación. O se hace el colegio o se da una solución a las familias (...) Siempre hemos pedido un colegio público, pero si no se abre la vía pública, que se utilice la otra puerta», señaló.

Hace unos días, una cooperativa de profesores presentó una iniciativa de centro escolar para la zona que cuenta con el concierto de las plazas. El proyecto se mostró a los vecinos el viernes por la tarde. «Nosotros no podemos decidir, tiene que hacerlo él (por el consejero)», alegó ayer Enrique Cabezón, quien quiso recordar al responsable regional de Educación que los niños de Los Lirios no están para parchear centros en entornos sin crecimiento demográfico y también que, en los dos años que han pasado desde que el Parlamento apoyó la construcción de un colegio a ahora ha habido otros cien niños que han tenido que salir a un colegio alejado de su barrio. «A él le parecerán números, pero todos tienen sus nombre y apellidos», enfatizó Cabezón.

Enrique Cabezón Presidente de la Asociación Los Lirios «O se construye el colegio o se les da una solución a las familias»Beatriz Arraiz Portavoz Grupo Socialista «En el 2016 se anunció que se cedía el solar pero no se ha movido ni un papel»

Mencionó, además, que tampoco se ha actuado en la mejora de las conexiones del barrio.

Moción en pleno

El asunto del colegio de Los Lirios volverá este jueves al pleno de la Corporación logroñesa porque el Grupo Municipal Socialista defenderá una moción en la que se instará a ceder de forma urgente la parcela necesaria, a urgir al Gobierno regional a levantar el centro educativo y a facilitar una movilidad segura a los niños del barrio mientras no se edifique el colegio.

La portavoz socialista, Beatriz Arraiz, recordó que el anuncio de cesión de la parcela se realizó en enero del 2016 pero no se ha dado ni un paso al respecto para materializar el traspaso. Y también que hay antecedentes de colegios cuya construcción ha contado con financiación municipal devuelta después por la Comunidad, en el caso de que el problema fuera de ese tipo.