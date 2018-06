Vecinos de Duques de Nájera se sienten «engañados» por el PERI Ferrocarril Los vecinos critrican la construcción de lo que denominan «moles» en los terrenos del soterramiento LA RIOJA Logroño Jueves, 21 junio 2018, 12:59

Algunos vecinos de Duques de Nájera y Vara de Rey se sienten «perjudicados y engañados» por la modificación del Plan Especial de Reforma Interior (PERI) Ferrocarril, que incluye la construcción de dos bloques de viviendas de doce alturas más ático, a escasa distancia de los situados enfrente.

El presidente de las comunidades de Vara de Rey 75, 77 y 79 (Edificio Patricia), José Calles; Lorenzo Lázaro, en representación de los vecinos de la calle Duques de Nájera afectados por el PERI Ferrocarril; vecinos y concejales de Cambia Logroño y PR+ ha mostrado hoy, en una rueda informativa, su malestar por la modificación de este PERI.

Calles ha explicado que la construcción del nuevo paso subterráneo que conectará Duques de Nájera con Miguel Delibes, «a pesar de las distintas promesas del equipo de Gobierno local, finalmente, hará que el acceso a nuestros inmuebles sea inviable».

Ha asegurado que, para acceder al edificio Patricia, «hasta los bomberos tendrán problemas para entrar, después de sortear los seis escalones y las diferentes rampas que tendrán que construir, cuando, en la actualidad, nos encontramos en cota cero».

El PERI Ferrocarril, que reordena el suelo liberado por el proyecto de integración del tren a su paso por Logroño, incluye la construcción de dos edificios en «suelo que anteriormente no era edificable»; así como la reordenación del nudo de Vara de Rey con la construcción de un nuevo paso subterráneo, ha recordado.

La construcción de estos nuevos edificios «permitirá costear las obras del soterramiento del tren», ha dicho, aunque no entiende «el por qué de tanta jaula de oro, en lugar de preocuparnos por tener un pájaro que cante bien; por lo que no comprendemos por qué se preocupan tanto de la estación cuando no hay ferrocarril».

En la actualidad, «después de diferentes reuniones con técnicos y concejales de Logroño, desde el 16 de marzo continuamos esperando que nos ofrezcan una solución al acceso a nuestras viviendas», ha indicado.

Lázaro ha subrayado que los vecinos afectados de la calle Duques de Nájera se sienten «terriblemente perjudicados», ya que, con la construcción de los dos nuevos inmuebles, esa calle «se va a volver un callejón, con un edificio a escasos 19 metros del nuestro».

«No estamos de acuerdo con la urbanización del nudo de Vara de Rey», ha dicho, al considerar que es una actuación que afecta a todos los logroñeses y no han recibido toda la información al cien por ciento, sino que solo han visto «planos muy bonitos, que engañan a la vista, pero que no son reales».

Otro de los vecinos de la zona, Luis Miguel Rioja, ha criticado que «se habla de la construcción de dos torres, pero no son torres, sino moles, ya que una torre es un edificio esbelto y lo que se va a construir es más ancho que alto»; además de que también «desaparecerán más de doscientas plazas libres de aparcamiento».

Ha reprochado que, con la modificación de este PERI, «el Ayuntamiento va acabar con una calle que funciona perfectamente, simplemente porque no ha recibido financiación suficiente y necesita modificar las parcelas para que tengan mayor edificabilidad».

Por último, Juan Manuel Zaldivar, otro vecino de Duques de Nájera, ha aclarado que la modificación del PERI Ferrocarril es «un fraude de Ley» porque «no se puede justificar la modificación de un PERI de esta envergadura sin reformar antes el Plan General».

Para él, «un PERI no puede modificar el Plan General Municipal, como se ha hecho, sino que es el Plan General quien debe cambiar el PERI», por lo que ha anunciado que los vecinos afectados de las calles Duques de Nájera y Vara de Rey llevarán «hasta las últimas consecuencias esta actuación».

Además, Zaldivar ha lamentado que a los vecinos se les llama «insolidarios porque sin la construcción de estos edificios no se puede pagar el soterramiento», cuando cree que el coste de estas obras las debe asumir el Estado, ya que se trata de una actuación de interés general, «como ha hecho en otros municipios».

«Todos actuamos como vecinos en defensa del interés general de la ciudad y somos independientes, aunque en ocasiones se nos etiqueta, simplemente, por defender un interés general», ha asegurado.