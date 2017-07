Los vecinos creen que la acumulación de contenedores propicia más suciedad Martes, 18 julio 2017, 23:35

¿Qué opinan los vecinos de la zona de la recogida de residuos? Sobre todo, que la situación de los contenedores no siempre es la más correcta, cuentan desde la asociación de vecinos. Por ejemplo, los que están en Mayor con Sagasta, con un local vacío al lado, llegan a acumular mucha porquería. Pero los de la calle Cofradía del Pez, donde hay muchos en fila, se encuentran en una zona poco habitada y exige desplazamientos a una población mayor. A los vecinos no les gusta demasiado la concentración de contenedores porque propician más suciedad, mientras que, más separados, parece que se ven menos, según les estiman. Contenedores como los de Sagasta con Hermanos Moroy o los de Capitán Gallarza con Portales se llenan muy pronto por la actividad comercial de la zona, también de la misma Plaza de Abastos, y la basura pasa allí todo el día por lo que debería propiciarse alguna recogida más rápida. Y, aunque funcionan un poco peor, deberían plantearse contenedores soterrados, por ejemplo, en la calle Bretón de los Herreros, donde no parece muy adecuado tener la acumulación que existe a puertas a la Laurel.

Otro detalle. La hora de recogida, desde las 20 horas, es tardía para muchos mayores, dado que se recogen pronto o que no pueden subir y bajar muchas veces de sus viviendas, señalan desde el colectivo vecinal.