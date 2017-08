«Vamos a hacer una campaña al estilo de la de 'Adóptame'» Sábado, 5 agosto 2017, 13:39

«Desde el Ayuntamiento se ha detectado que no hay conciencia de que las colillas no deben estar en el suelo» y, por ello, como explica Jesús Ruiz Tutor, se ha propuesto explicar a a través de una campaña «algo tan obvio como que tirarlas al suelo no es algo normal. Pero también tenemos claro que hay que ponérselo fácil a los ciudadanos. «Por ello empezaremos con las papeleras, con el modelo más cómodo, y luego seguiremos con una campaña al estilo de las que promueven la adopción de perros».

Para luchar contra la suciedad de los cigarrillos, «que suponen «un daño importante al medio ambiente» (tardan entre 4 y 12 años en desaparecer), el Ayuntamiento recordará que existen multas específicas, de carácter leve, para quien no actúe correctamente. Las mismas estipuladas, por otro lado, para quienes también arrojan chicles al suelo, otro problema que trae de cabeza a los servicios municipales de limpieza, que tienen destinado un único operario sólo para esta tarea. «La próxima semana volveremos con la campaña, porque si bien cuando la lanzamos la acumulación en las aceras los días siguientes es menor, luego la gente se relaja y se vuelve a las andadas. Hace seis meses pasaron las máquinas por Juan XXIII, y otra vez está todo lleno chiches», comenta a modo de ejemplo.