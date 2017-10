Las vallas de la calle Arrúbal que no se han sustituido Domingo, 29 octubre 2017, 00:29

Las vallas derribadas de la logroñesa calle Arrúbal ya no están, dado que estos días aparecían tumbadas hacia las plantas. Las han retirado, sí, pero aún no las han sustituido por otras en condiciones y no queda más protección entre la acera y el desnivel de la zona verde que unas cintas de plástico. MIGUEL HERREROS.