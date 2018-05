Los últimos del mercado Murrieta Begoña Martínez, Felipe Echarri y María del Carmen Chamadoira posan en la entrada al Mercado de Murrieta / Justo Rodriguez Después de 45 años de historia, el mercado cerró el sábado porque la situación era inviable con sólo dos puestos abiertos | El carnicero Echarri se jubila y la pescadera Chamadoira se trasladará a Alberite DIEGO MARÍN A. Domingo, 27 mayo 2018, 10:00

El sábado cerró el mercado Murrieta. Dos puestos se mantenían abiertos, una carnicería y una pescadería, pero Felipe Echarri, el carnicero, se jubila y echa el cierre, lo mismo que la pescadera María del carmen Chaimadora, que trasladará su negocio a Alberite, por lo que el mantenimiento se hace insostenible. Fernando Rubio, hijo de una de las dueñas del local, propiedad familiar que ha ido pasando por tres generaciones, explicaba a Diario LA RIOJA que el mercado es inviable con menos de ocho puestos.

«Llevamos diez años de esfuerzo baldío, perdiendo dinero, y no queda más remedio que cerrar. Lo hemos intentado con ahínco desde el año 2000, pero han cambiado los hábitos de compra y el mercado se ha ido extinguiendo por inanición», declara Rubio. Lo cierto es que el viernes, a media mañana, y en apenas veinte minutos, tanto la pescadera, junto a la entrada por la plaza Valcuerna, como el carnicero, cerca del acceso por la calle Marqués de Murrieta, atendieron al menos a media docena de clientes. Hay movimiento, negocio, pero «no hemos sido capaces de atraer a empresarios autónomos», confiesa Rubio.

Frutas y Verduras Los Huertos, Pollería Adolfo, Pescadería Hermanos Marín... son algunos de los puestos, ya cerrados, cuyos carteles se mantenían. Curiosamente, María del Carmen Chamadoira fue la última en llegar al mercado de Murrieta. Hace cuatro años recogió el testigo de Insausti, que le sirve el producto, y piensa continuar en septiembre, tras unos meses de descanso, en Alberite, con un nuevo negocio de pescado. «Aquí hay clientela, sobre todo el fin de semana, pero si cierran el mercado... Da muchísima pena despedirme de mis clientas porque sé que hasta Alberite no van a ir a comprarme», advierte María del Carmen, que tampoco desea quedarse sola en el local («me da cosa», confiesa).

«La clientela me ha aceptado, que eso es muy difícil, me la he ganado siendo nueva y, claro, ahora me preguntan dónde van a ir a comprar, las dejas colgadas. Lo bueno del mercado es el boca a boca, el trato familiar», apunta la pescadera. No hace falta que lo jure, conforme entran las señoras por la puerta ella ya adelanta, si no lo que pedirán, cómo desean que se lo corte o prepare.

Por otra parte, el larderano Felipe Echarri Casis cierra por jubilación. «Hago los 65 la semana que viene, si no, hubiera seguido». Son 43 años atendiendo la carnicería junto a su esposa, Begoña Martínez Delgado, de Quel. «Nos da pena, después de haber servido a todo el público», reconoce Felipe, porque, cuando se abrió el mercado Murrieta, recuerda, «fue un acontecimiento, estábamos 25 puestos, todos abiertos, y trabajábamos todo lo que queríamos, hasta que llegaron las grandes superficies y, poco a poco, nos fueron absorbiendo».

Parece mentira porque ellos, resistiendo el asedio de los supermercados e hipermercados, no paran de trabajar, incluso, atendiendo pedidos por teléfono. El sábado celebrarán la jubilación con un ágape para sus clientes habituales a partir de las 13 horas.

Para Felipe no hay duda, el secreto para haber mantenido abierto su negocio ha sido «en primer lugar, la calidad, después, la formalidad, y también atender al público con una cara muy buena». «Hemos estado toda una vida aquí y lo vamos a añorar», pronostica.