El último 'venerable maestro' masón de Logroño

«Querida Francisca: Aunque haré todo lo posible, ignoro si estas líneas llegaran a tus manos. Mi situación no tiene esperanza y sin embargo estoy orgulloso de dar la vida por una causa justa. Al esconderme, creí que ayudado por el sobrino podría resistir varias semanas, hasta que el gobierno legal se hiciera dueño de la situación. En pocos días la ayuda exterior cesó. Hubiera podido aguantar mucho tiempo aunque hubiera sido comiendo ratas, bien abundantes en mi escondrijo. Lo que no pude resistir fue la sed; he llegado a beber agua de la alcantarilla sabiendo que no hacia más que cambiar las balas por el tifus. El trastorno posterior en mi organismo ha sido tan grande que al entregarme casi no podía mantenerme en pie. Sé que sabrás cuidar de los hijos; dales por mí el último beso. No son horas de mentir, siempre te quise, a pesar de todo, y mis últimos pensamientos serán para ti, tuyo...».

Cuando Patricio Escobal llega a la Industrial trasladado desde el Beti Jai, es encerrado en un aula, incomunicado. Allí hay depositadas muchas maletas y entre ellas una con el nombre Herce, «el hermano masón muerto». Dentro, una muda limpia, útiles de aseo, un limón seco y la carta antes leída, que constituye las últimas palabras que conocemos de quien fue el ultimo [entre los masones, es el nombre que recibe quien preside cada sesión en una logia (nota del editor)] de la ciudad de Logroño, el 'querido hermano' Alberto Herce Cabredo.

Nacido en Corera el 26 de octubre de 1896, hijo de Hilario y Consuelo, se casa con Francisca Royo, natural de Alcanadre, con quien tiene dos hijos: Alicia María de las Mercedes y José Luis.

Reconocido masón, presidente del círculo republicano, concejal electo de la candidatura Radical socialista en 1931. Fue encarcelado el 15 de diciembre de 1930 por el levantamiento republicano de Jaca, siendo puesto en libertad el 9 de enero de 1931.

Jefe de la Guardia Urbana

Habiendo sido secretario del Ayuntamiento de Villamediana, fue nombrado jefe de la Guardia Urbana de Logroño el 18 de agosto de 1933, cargo que ocupó hasta su detención el 21 de julio de 1936,

"¿Por qué he de irme si he cumplido con mi deber como concejal, funcionario y jefe de policía?", fue la respuesta que dio al amigo que la tarde del 18 de julio le ofrece coche y dinero para huir del país.

Unos meses antes, el 14 de marzo, como parte de ese deber, impidió el cerco al cuartel de artillería, negándose a entregar armas a sus correligionarios. Es, sin embargo, su participación en dicho cerco, la entrega de armas y la realización de disparos al interior del citado cuartel desde un portal cercano, la base de las acusaciones contra él en el momento de su detención- perdón, de su entrega voluntaria-, el 21 de julio.

El 22 de julio fue trasladado al fuerte San Cristóbal (Pamplona) de donde fue devuelto a la Industrial el 1 de agosto. Esa tarde pudo ser visitado por su querida Francisca, acordando con ella solicitar unos pases para que pudieran visitarle los niños.

La mañana del 2 de agosto, los niños hacen fila en el gobierno civil. Los miran como a bichos raros. Se ha corrido la voz de que su padre es masón. Al llegar a la ventanilla les dicen que ya no necesitan esos pases. Su padre ha sido fusilado esa madrugada.

Según reza el certificado que se adjunta a su expediente personal, Alberto Herce Cabredo fue encontrado muerto en despoblado por la Cruz Roja. Con el cuerpo encuentran una estilográfica, su carnet de jefe de la policía local y su licencia de armas.

El 'querido hermano' Alberto Herce fue enterrado en el panteón familiar sin inscripción alguna en la lápida, según aconsejó un amigo de la funeraria, «para evitar males mayores».

Este es el resumen de la vida y violenta muerte de un 'hermano masón' al que por todo ello y por compartir el convencimiento de que la relaciones entre los seres humanos han de estar siempre presididas, independientemente de su ideología, por el derecho a la vida y a las seguridades de la misma; por el derecho a la libertad de conciencia, de cátedra y de culto; por el derecho a la libre expresión y difusión del pensamiento; por el derecho a la existencia digna y al trabajo; por el derecho a la inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia; por el derecho a la escolarización en el marco de una enseñanza gratuita; por la separación de las iglesias y el Estado; por la libertad de reunión, asociación y el derecho a la huelga pacifica; por la instauración de una justicia gratuita y la institución del jurado; por el matrimonio civil y la igualdad de los hijos ante la ley; por extender el espíritu pacifista la creación de un servicio militar defensivo y voluntario; por la erradicación de la pena de muerte y por lograr el gobierno de los estados como la expresión soberana de sus pueblos expresada mediante sufragio universal.

Gran parte de estas aspiraciones son hoy reglas elementales de nuestro marco social. Otras siguen aun pendientes y su consecución perseguimos quienes, como hizo Alberto Herce y de él hemos heredado, nos enorguillecemos del uso del 'Mandil'.