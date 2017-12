Triunfo con asteriscos

El mejor Café Especialidad lo preparó y sirvió ayer Óscar Solorzano. El mejor 'Cappuccino' Arte lo preparó y sirvió también Óscar Solorzano. El mejor Expreso también lo preparó y sirvió el mismísimo Óscar Solorzano... Así que, sin lugar a dudas, el propio Óscar Solorzano fue finalmente elegido como el mejor barista del Campeonato de La Rioja de esta profesión que ayer se puso en valor en la Plaza de Abastos de Logroño. Por tanto, podría considerarse su triunfo de rotundo, sin asterisco alguno. Aunque en su caso es muy cuestionable teniendo en cuenta que cada día prepara cafés en el Café Asterisco de Logroño.

Y sin embargo, pese al triunfo rotundo en todas y cada una de las categorías, Óscar Solorzano reconoció al término de su concurso que «no he estado perfecto. Me ha salido un buen campeonato, pero he detectado algunos errores, y luego he estado hablando con los miembros del jurado y también me han comentado otros que yo ni tan siquiera había captado». Porque el mejor barista de La Rioja ya tenía desde ayer la vista puesta en el mes de abril, en Barcelona, en Alimentaria, donde tendrá lugar el Campeonato de España de Baristas. «Hablar con los jueces me permite conocer dónde se puede mejorar porque el nivel en Alimentaria será altísimo. Allí estarán los 17 mejores de España».

Como se pudo observar ayer, los campeonatos de baristas se caracterizan por su gran vistosidad y atractivo, levantan expectación entre profesionales y amantes de esta aromática bebida, y se genera mucho intercambio de información como fuente de conocimiento e inspiración. La competición exige un alto grado de técnica y conocimiento del café, un producto que, además de en los formatos habituales como el expreso o el 'cappuccino', los participantes tienen que presentar en el campeonato como parte de preparaciones de coctelería.

«Quería revalidar el título local para volver al Nacional y esta vez no fallar»

Así, durante 16 minutos los baristas preparan 4 expresos, 2 'cappuccinos' arte, 2 bebidas de especialidad con o sin alcohol. Estas preparaciones van acompañadas por todo tipo de explicaciones al público y a los cinco jueces que valoran la actuación de cada barista.

Óscar Solorzano copó todos los premios que se pusieron en juego ayer. Pero hubo otros grande trabajos con el café que quiso destacar el jurado de este regional de baristas. La tercera posición cayó en Juan Carlos Álvarez, del Café Real de Logroño; y el segundo puesto fue para Ioan Canciu 'Neru', de Cafés Al Punto.