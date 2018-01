El tren mete ruido de madrugada en Los Lirios 00:26 Rotonda del entorno de Los Lirios con las vías al fondo. / E.C. Vecinos del barrio logroñés se desvelan por el exceso de ruido de un tren aparcado en el entorno LA RIOJA Logroño Miércoles, 31 enero 2018, 13:47

Ayer eran las mercancías peligrosas y hoy es el ruido. Es lo que tiene vivir cerca del paso del ferrocarril. Los que no necesitan taxi para llegar a la estación 'sufren' los daños colaterales de la proximidad del ferrocarril y a falta de tuneladoras para completar el soterramiento en Logroño, habrá que aguantar y pertrechar las casas como un coche atascado en una carretera nevada. Dobles y triples acristalamientos para el ruido, extintores en los domicilios, máscaras antigas y trajes anticontaminación por si las moscas.

No, no se lo tomen a broma. Los vecinos de Los Lirios tienen la piel fina con este asunto. Que vayan a su barrio y se pongan a tocar el claxon bajo su dormitorio y seguro que no le encuentra nada gracioso al asunto.

Sorprende que los ferrocarriles paren y esperen vía pegados a una zona residencial con las tolvas cargadas de productos químicos en las que nadie quisiera darse un baño. Llama la atención que no lo hagan en un polígono que un día se creó para este fin. Igualmente habría que revisar las máquinas tractoras y los ruidos que meten ya que por las noches el descanso del personal es sagrado.

Nos ha llegado un vídeo en el que los vecinos se despiertan por el ruido que desprenden las máquinas del convoy parado en las vías a su paso por Logroño. Y ahora póngase en situación. La una de la mañana, en pijama y sin poder dormir y cada vez queda menos para que le suene el despertador para ir a currar. Irritante.