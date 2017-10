LES TRASLADO... LES TRASLADO...

Lo mismo que en la ceremonia de los Oscar la frase estrella es 'The winner is...' y, a continuación, viene el nombre del ganador, en la primera sesión del Debate del estado de la ciudad, la del discurso de la alcaldesa, había que estar muy atento a lo que venía tras las palabras 'Les traslado' que decía Cuca Gamarra. Y ello porque a continuación seguía el anuncio y, con él, la expectativa cumplida de alguien, el proyecto deseado de otros... Y lo dijo muchas veces, casi siempre para planes más o menos conocidos a los que se le añadía un plazo o un trámite nuevo. Que si la ampliación del Bretón con la cesión del edificio de los juzgados en noviembre. Que si la pasarela de Los Lirios, incluida en el plan de infraestructuras, y la próxima redacción de su proyecto. Que si las ludotecas de La Cava, Valdegastea y Los Lirios (sí, otra vez), aunque esta vez sumadas a dos centros jóvenes. Que si el modelo de gestión de la plaza de abastos para fin de año, que ahora parece que hay prisa aunque hace mucho tiempo que urge hacer algo con el mercado. En la sala de plenos estaban sentados representantes de asociaciones, de colectivos, de instituciones... más de uno concernido por lo que se decía. Que si la Fundación Dialnet va a hacer... y allí estaba el rector. Que si el Erasmus de Emprendedores de la Cámara de Comercio y allí se sentaba el director de la Cámara. Que si la próxima licitación del nudo de Vara de Rey y el responsable de la Sociedad del Soterramiento lo escuchaba. Y, claro, no podía faltar un buen avance de lo que sucederá con los autobuses urbanos, que cada año aportan novedades que pueden adelantarse en estas sesiones. Son un clásico. Este año hay renovación de vehículos, congelación de tarifas y mejora de las frecuencias los fines de semana. Hubo años en los que el debate, todo entero, se resumió en la gratuidad de billetes para los niños de tal o cual edad.

¿A todo el mundo le tocó ayer la lotería ('virtual', la del debate, que luego la de los euros ya veremos)? No. Y eso que hubo hasta para la plaza de México, cuya mejora ahora parece que se quiere recuperar. No se mencionó para nada, por ejemplo, la plaza de la Paz, cuya remodelación se ha traído y llevado un sinfín de veces sin que se haya movido una piedra y tampoco se citó la plaza Primero de Mayo, cuyas piedras se movieron más que de sobra pero no todas quedaron en su sitio. Aún queda la sesión de hoy, que no irá exenta de anuncios. Alguno más caerá seguro.

A la alcaldesa, por otro lado, la junta de personal le trasladó, al inicio de la sesión, la realidad de una plantilla municipal permanentemente quejosa. 'Paga lo que debes', le decían a Gamarra, a cuenta de una factura -ayer, la de los 400 euros para todos y cada uno de los empleados- que, si acaso, pagamos todos. El presidente del pleno desalojó para seguir la sesión que, en ese momento, se dedicaba a Cataluña y hacia el yihadismo antes de entrar en materia logroñesa.

Hoy toca la otra parte. Si Gamarra se hartó de loar la situación de la ciudad como progenitor que no ve nada malo en su churumbel, si acaso, cosas mejorables, esta mañana toca la otra cara de la moneda. Para los demás grupos, el diagnóstico será bastante diferente.