Tic-tac. Eternizada, que no eterna. La Villanueva va camino de perpetuarse; no por hechos, sino por palabras. Y las palabras, ya saben, se las lleva el tiempo. Y tiempo es precisamente lo que no sobra a las popularmente conocidas como 'Siete calles' pues desde que en el 2005 se empezase a hablar de la mal llamada 'Judería' las agujas del reloj no han parado de dar vueltas. Tantas o más que un proyecto de recuperación que, de una u otra manera, nunca llega.

Tic-tac. Y aquí seguimos. Viendo pasar el tiempo. La concesión de fondos europeos correspondientes a la tercera convocatoria para las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (EDUSI) tras dos intentos fallidos llega, no nos olvidemos, después de más de dos años de espera. Dos años de muchas palabras y pocos hechos para, tampoco lo perdamos de vista, acceder a poco más de 1,8 millones de euros, es decir, apenas el 20% de los 8,9 millones de euros previstos invertir en el histórico barrio, al menos sobre el papel, hasta el 2022.

Tic-tac. El tiempo apremia. Y si hay que gastarse dos millones de euros anuales casi que llegamos tarde. Sirva como ejemplo la reforma de las calles, con los proyectos de Yerros y Hospital Viejo siendo ultimados desde hace meses según el Ayuntamiento. Años, corrijo yo. Ya en el 2013, coincidiendo con el Debate del estado de la ciudad, la alcaldesa anunciaba que se comenzaría a trabajar en la redacción de la reurbanización no de dos, sino de las siete calles. Claro que entonces se trataba de actualizar el plan director de Álvaro Siza -sí, sí, el del 2005 que fue rescatado del cajón tras un largo olvido- y en estas llegó la UE con sus dineros. Bueno, en el 2015, dos años después. Y vuelta a empezar. Y ya estamos en el 2018.