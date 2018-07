Terrazas apiladas en Primero de Mayo 1. Mesas y sillas retiradas y apiladas en una terraza de la Plaza Primero de Mayo ante el avance de las obras y las máquinas. / Díaz Uriel Los hosteleros de la plaza logroñesa se quejan de que las obras les están dejando sin espacio y sin clientes | Hosteleros y vecinos creen que las reformas eran necesarias, pero entienden que las fechas elegidas «no han podido ser más desafortunadas» ÁFRICA AZCONA Logroño Lunes, 9 julio 2018, 18:55

Tanto los hosteleros como los vecinos de Primero de Mayo reclamaban su arreglo, pero no entienden que se haya afrontado justo ahora, al inicio de la época estival y coincidiendo con el Mundial de fútbol, el mejor reclamo para llenar terrazas. Las obras iniciadas en la plaza a principios de mayo para solventar las deficiencias que quedaron de la última reurbanización han enfadado, sobre todo, a los dueños de los bares, que ven cómo las vallas van progresivamente sobrepasando sus límites y las máquinas cada vez están más cerca.

A la propietaria del bar cafetería Plaza no le salen las cuentas. Paga 2.300 euros por tres filas de mesas y sillas, pero la tercera la ha tenido que retirar por indicación de los operarios que estos días realizan su trabajo. «En total, he tenido que apilar 17 mesas», comenta sin comprender muy bien por qué les están echando para atrás, pero ya está penando en acudir al Ayuntamiento para que le devuelvan parte de lo abonado. «Tenía clientes fijos de todos los días y han dejado de venir, la tierra se nos viene encima y no han puesto ni un sencilla tela para protegernos del polvo», relata segura de que, un año después de coger el traspaso, está perdiendo dinero.

Pero no es un caso único. En Aroma Casual Café también echan cuentas de la repercusión en su negocio: «De 36 mesas, por las que he pagado 2.020 euros de impuestos, sólo puedo montar 22, y vengo de pagar una multa de 600 euros porque la mampara del exterior de la terraza sobresalía unos centímetros de mi cuadro», señala. Fernando, de El Patio de Mayo, también suspira cuando habla de la obra que tiene ante sus ojos, aunque él quiere creer que esta vez «va a ser la definitiva y la van a dejar lista para siempre».

El sentir de los trabajadores del sector hostelero es también el de muchos vecinos del entorno que, una vez en marcha la remodelación, sólo desean que se termine lo antes posible para que la plaza vuelva a la normalidad. «Llevo aquí 34 años y sólo puedo decir dos cosas: que no se ha respetado la plaza, porque los chavales andan sueltos, se meten con el balón entre las plantas y aquí nadie dice nada, pero es que tampoco he visto nunca ninguna vigilancia», se queja José María García. Mientras no se solvente esto, «la plaza seguirá siendo una guarrería», dice.

Consuelo Manero , vecina de la calle Huesca, no entiende por qué se ha tardado tanto, «siendo como parece una obra sencilla; la gente que viene aquí es mayor y no puede ir a otro sitio». Al lado, en uno de los bancos con sombra, siete jubilados comparten banco y, entre ellos, pronto se suscita un debate: Jesús se queja de la lentitud de las obras, pero también repara en el poco civismo de algunos. «Al poco de poner la plaza bonita, hubo gente que lo arrancaba todo y se llevaban las flores». «Esto tendría que estar como El Espolón, con baño y todo», replica Silvio Crespo, a lo que otro compañero advertía que allí no juegan al fútbol, «si fuera igual, aquí no quedaba una planta viva en dos días».

El escepticismo de algunos se mezcla con la confianza de quienes esperan recuperar la tranquilidad que siempre caracterizó a este céntrico espacio de la ciudad. Es el caso de la tienda de mascotas Agrotienda: «A ver si ponen flores, porque la tierra de los parterres se nos mete dentro de la tienda, yo creo que esto va a cambiar...».

A Sandra Íñiguez, de Guardería Nannys, las obras también le afectan directamente porque en verano la plaza la utilizan como parque. «Sólo espero que quiten los setos de enfrente, los niños se meten dentro y aparecen llenos de rasguños por las ramas...».