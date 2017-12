La copia boliviana del puente Sagasta El ingeniero, autor del Cuarto Puente, confirma el supuesto plagio que denunció un periodista sudamericano a Diario LA RIOJA | Tarija, un municipio del país andino, proyecta un puente prácticamente igual al de Manterola en el Ebro JAVIER CAMPOS Logroño Martes, 12 diciembre 2017, 22:45

«Me han copiado por las buenas. La copia es muy frecuente en nuestra profesión, me lo han hecho tantas veces que...». Javier Manterola emitía su veredicto al primer vistazo. La documentación remitida por Diario LA RIOJA, en palabras del reconocido ingeniero afamado por su trabajo como proyectista de puentes en la firma Carlos Fernández Casado, no admite lugar a dudas. Se trata de una copia de la idea original del puente Sagasta, conocido en Logroño como Cuarto Puente, que ha sido presentado en el municipio boliviano de Tarija como algo nunca visto.

Tarija 1 Las infografías del proyecto presentado en Bolivia, pese a no corresponderse exactamente con los planos del mismo, son exactamente iguales a las del Cuarto Puente de Logroño.

Así en La Rioja como en Bolivia... así en el Ebro como en el Guadalquivir, nombre del río que permitirá cruzar allende los mares. La historia del supuesto plagio a miles de kilómetros es parte de la propia noticia. Un periodista de Tarija, séptima ciudad de Bolivia cercana a los 180.000 habitantes y a mil kilómetros de La Paz, se puso en contacto con este periódico para 'denunciar' la proyección de un «puente de similares características al puente Sagasta de Logroño».

Estudio de Manterol 2 Puente Sagasta de Logroño. La imágene, de la web del propio estudio de Manterola, no admiten lugar a dudas de la copia boliviana.

Un puente de futura construcción presentado, según las palabras del redactor de Guadalquivir Televisión, «como único». Sin embargo, con la documentación del mismo, procedente del Gobierno autónomo municipal del citado municipio, queda claro que no es así... sobre todo para cualquier vecino de Logroño. Planos e infografías, las últimas disponibles en numerosas páginas web de actualidad 'de allá', conducen inevitablemente al Cuarto Puente 'de aquí'.

«Me han copiado por las buenas... Es frecuente en esta profesión» Javier Manterola | Ingeniero

Una documentación que, una vez vista por Manterola, autor del conocido puente de Logroño, sirve para sacar una conclusión: plagio. «Los planos no se corresponden exactamente con las infografías, copia exacta del puente Sagasta, sino que presentan algunas pequeñas modificaciones, pero no deja de ser una copia de los originales», concluye el propio Manterola, quien, en cualquier caso, adelanta que son 'copias' que no se suelen denunciar. «Nunca hemos llevado a juicio a nadie, pese a haber reconocido nuestras obras en muchos sitios, y lo único que te queda es la satisfacción de que quien te copia viene a reconocer tu mérito, que eres mejor que él. Nos ha pasado muchas veces y hay que tener en cuenta que en este tipo de países son frecuentes este tipo de chanchullos», dice.

Tarija 3 Proyecto allende los mares. Las imágenes ‘vendidas’ por el Gobierno municipal de Tarija (infografías y planos) son la principal prueba del ‘caso’.

Manterola habla de que los planos reflejan un puente de hormigón, cuando el de Logroño es metálico, los arcos son rectangulares, pero tanto en el de Sagasta como en la infografía son redondos, y los elementos transversales presentan ligeras diferencias... ¿Quizás han modificado planos y han mantenido infografías? «Pudiera ser, pero habrán cogido el proyecto, que se suelen dar a conocer en publicaciones especializadas, y lo habrán fusilado», dice el ingeniero, que entiende que el Ayuntamiento de Logroño, que encargó el mismo, podría, cuanto menos, hacerles ver a las autoridades de Tarija que su puente tiene autor. «Que al menos se sepa... y si de paso hay que construírselo», concluye.