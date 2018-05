Supermercados a tiempo completo El centro de Logroño ya cuenta con cuatro 'súper' que permanecen abiertos hasta la una de la madrugada | Tras 'Mi Alcampo', que abre en Club Deportivo 37, llegará un Lupa en Jorge Vigón y el BM de Avenida de Madrid ÁFRICA AZCONA Logroño Miércoles, 9 mayo 2018, 13:51

Logroño es un buen ejemplo de cómo han cambiado los hábitos de consumo. Desde ayer, con la inauguración de un nuevo 'Mi Alcampo,' en Club Deportivo 37, la ciudad ha pasado a tener cuatro supermercados en el centro de la ciudad que no cierran hasta la una de la madrugada, todos los días del año. Hasta hace poco abrir un domingo o poder hacer la compra a las 7 de la mañana o pasada la media noche era algo impensable, pero el experimento de los horarios intensivos funciona y las grandes cadenas han decidido apostar por ellos para crecer y expandirse. Así lo reconocía ayer Antonio Melero, director de ventas de proximidad de Alcampo España, para quien el nuevo 'súper' inaugurado ayer es un reflejo de la apuesta por el comercio de proximidad en el que se ha embarcado la marca Auchan Retail, propietaria de otros dos establecimientos también con horario, de siete a una de la madrugada los siete días de la semana. Una fórmula bajo la que también acaba de estrenarse en Galdós un 'Supercor exprés', que sigue el mismo concepto de compra rápida de productos básicos.

Son aperturas a las que pronto se sumarán nuevos proyectos. Según pudo saber ayer este periódico, Supermercados BM, con la licencia de apertura recién obtenida, abrirá finalmente el 1 de agosto, al tiempo que proyecta nuevas ubicaciones en Logroño.

EL BM de Avenida de Madrid abrirá el 1 de agosto / Justo Rodriguez

También el grupo cántabro de distribución Semark ha vuelto a apostar por Logroño dentro de su plan de expansión y ya ha iniciado las obras para la apertura del que será su segundo supermercado Lupa: en Somosierra con Huesca. Con un horario convencional, la previsión es inaugurarlo antes del verano, una vez que lo haya hecho el de Jorge Vigón, a punto recibir los primeros clientes.

Las grandes cadenas no dejan de mirar a Logroño para instalar los denominados súper de mediano formato. Las sucesivas operaciones realizadas en el último año y medio llevan al secretario de FER Comercio, David Ruiz, a plantear la teoría de que Logroño se ha convertido para las compañías en una zona donde poder poner a prueba sus modelos de negocio, «comprobar si funcionan o no». Aunque, a su juicio, existe otra realidad y es que los centros comerciales están perdiendo cuotas de mercado. «Nos hemos vuelto más racionales, ahora ya no hacemos la compra del mes como antes, sino que hacemos muchas pequeñas compras. Se está produciendo una auténtica revolución en detrimento de las grandes superficies, que ya no funcionan como antes».

El Lupa de Jorge Vigón / Justo Rodriguez

¿Quién compra de madrugada?

Y los nuevos 'súper' ¿atraen clientes? ¿Quién hace la compra a la una de la madrugada? Alba López, responsable del nuevo 'Mi Alcampo', de Club Deportivo, responde: «A la hora que se entre siempre hay alguien. A las 7 de la mañana suele venir gente que entra a trabajar pronto o que acaba de dejar a los hijos en el cole y, a última, suelen ser trabajadores que salen a las 10 de la noche y no tienen nada para cenar o desayunar. Los domingos es frecuentes ver a las 7 de la mañana montañeros o personas que van a pasar el día al campo y se cogen una cervecita fresca o una barra de pan recién hecho, porque a esas horas no hay panaderías abiertas».