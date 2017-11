Los 'súper' de Logroño se comprometen a la retirada selectiva de restos orgánicos Distintivo que identificará a los supermercados comprometidos, cuyos directivos asistieron ayer a la rueda de prensa. :: sonia tercero Las tiendas dispondrán de contenedores marrones para su uso interno con el objetivo de facilitar el aprovechamiento posterior de los residuos Á. AZCONA LOGROÑO. Sábado, 18 noviembre 2017, 00:28

El reciclaje de materia orgánica llega a los 'súper' de Logroño. Los grandes productores de este tipo de residuos van a instalar contenedores marrones para su uso interno, donde se depositarán los residuos que se generen en cada establecimiento, desde restos de fruta, verdura o comida a papel de cocina o envases compostables... El objetivo es realizar una correcta separación desde los mismos supermercados para que la materia que llega al Ecoparque sea materia limpia y más aprovechable. Hasta 17 supermercados de Logroño, pertenecientes a seis grandes cadenas (Simply, Carrefour, Eroski, Mercadona, BM y Supercor), comenzarán la próxima semana a aplicar un programa piloto de recogida selectiva de materia orgánica. Lo harán en colaboración con el Ayuntamiento de la capital riojana, mediante la firma de un acuerdo, que prevé el desarrollo de esta iniciativa hasta el mes de junio.

Según explicó el concejal de Medio Ambiente, Jesús Ruiz Tutor, «se trata de la primera fase de un proyecto más ambicioso», que prevé convertir estos residuos de materia orgánica en compost y abono «para su retorno a la agricultura», en un proyecto que, con el tiempo, «se prevé extender a otros centros, como los mercados municipales, residencias o comedores colectivos».

En los centros, representados ayer por sus responsables en la rueda de prensa ofrecida en el Ayuntamiento, se distribuirán unos 25 contenedores marrones, con una capacidad de 360 u 800 litros en función de las indicaciones de cada supermercado. La recogida será en horario de mañana, a partir de las 7 horas, y se seguirá una ruta acordada con los supermercados participantes. Los residuos recogidos se trasladarán al Ecoparque de La Rioja, donde se procederá a su compostaje.

Como recordó el edil, en el contenedor marrón se puede verter todo tipo de materia orgánica (excepto los que tengan regulación sanitaria específica), y cualquier residuo alimenticio sin envasar, así como servilletas y recipientes compostables.

En cambio, no se puede verter ningún tipo de envase (plástico, bandejas, vidrio,...) líquidos, barcas de madera o madera en general. Por su parte, los subproductos animales no destinados a consumo humano (huesos grandes, pezuñas, uñas, piel, grasas animales,...) tienen una regulación especial por lo que tampoco pueden verterse en estos contenedores. El quinto contenedor también se intentó implantar en la ciudad a través de un proyecto piloto desarrollado en Madre de Dios, «pero no se consiguieron los resultados deseados», recordó Ruiz Tutor.