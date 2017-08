«No se solucionan cuestiones como la mala accesibilidad»

Coincidiendo con la presentación del estudio de diagnóstico del transporte urbano, el concejal socialista de Logroño, Vicente Ruiz Cazorla, criticó ayer que ha pasado media legislatura y aún no se sabe nada de muchas medidas esperadas para solucionar cuestiones como la «mala accesibilidad a los polígonos y algunos barrios, la falta de visibilidad en algunas paradas, la prometida línea circular y la mejora de las frecuencias en las líneas 1, 4 y 5». Tampoco se ha hecho nada, agregó, para mejorar los accesos en Yagüe y Valdegastea y no se ha optimizado la velocidad media de los autobuses urbanos, que está en 16 kilómetros por hora.

Según explicó, hay muchas mociones paralizadas y numerosas demandas vecinales pendientes de los resultados de este estudio, que según concluyó Ruiz Cazorla, «finalmente no aporta ninguna medida, no se ofrece ni una sola propuesta de mejora y no se marca las directrices para una nueva red de transporte urbano», añadió en su comparecencia tras la de Francisco Iglesias, quien ya avisó en su turno que las propuestas concretas llegarán una vez conocido el diagnóstico final y será entonces cuando se den a conocer las conclusiones a los grupos.

El edil socialista lamentó que se presentara este informe a los medios de comunicación justo antes de su comparecencia y criticó que, por contra, no se ha facilitado información a los grupos municipales sobre este estudio de diagnóstico del servicio de transporte público en la ciudad, que se encargó hace ocho meses. «Los socialistas de nuevo hemos marcado la agenda del Gobierno municipal del Partido Popular, que ha reaccionado a nuestra rueda de prensa convocando veinte minutos antes la del concejal Francisco Iglesias, quien se ha limitado a exponer cómo se encuentra el transporte urbano de la ciudad», opinó.

Vicente Ruiz Cazorla

Ruiz recordó que este estudio se encargó a finales del año pasado a la empresa Urbe Ingeniería Civil por casi 22.000 euros e hizo referencia a la segunda parte de este informe, que en su opinión, está de más, ya que consideró que lo deberían haber contratado todo a la vez. «Es incomprensible que hayan hecho dos licitaciones diferentes para algo con el mismo objetivo», se quejó