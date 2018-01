Solo el PP vota a favor del convenio de bomberos, llevado a pleno 'in extremis' Miguel Sáinz y Cuca Gamarra, en la sesión plenaria de ayer. :: miguel herreros Si el acuerdo no se hubiese aprobado el Ayuntamiento habría perdido «600.000 euros de la Comunidad que los bomberos ya han trabajado», explicó Sáinz M.J.L. Viernes, 5 enero 2018, 23:57

Logroño.El convenio de bomberos salió ayer adelante, pero fue por los pelos. De entrada, los ediles recibieron la convocatoria formal de la sesión cuando ya estaban sentados en el salón de plenos. Para que llegara la notificación, el presidente, Ángel Sáinz Yangüela, demoró unos minutos el inicio, previsto a las 13 horas.

Si los últimos años el convenio de bomberos -no el del año que viene, sino el de éste que acaba- se ha aprobado cuando ya no hay más remedio porque el tiempo se acaba, el de ayer batió récords, como se encargó de repetir la oposición. El mismo interventor se quejó de no haber podido tener todo listo hasta tres horas antes de la sesión, contaron los concejales.

¿Y si no se llega a aprobar? Pues habrían sido 600.000 euros que no recibe Logroño cuando los bomberos ya los han trabajado, repitió el concejal del área, Miguel Sáinz, ante unos concejales de la oposición con un enfado más que notorio.

Las razones de este retraso tienen varias explicaciones. Las del concejal del área se referían a una negociación concienzuda que quería garantizar la cifra para las arcas municipales. Pero para la concejal de Cs, María Luisa Alonso, el Gobierno regional «juega a llevarnos al límite con los plazos». Para Gonzalo Peña, de Cambia, los «enfrentamientos entre Ayuntamiento y Comunidad los pagan los ciudadanos». Beatriz Arraiz, del PSOE, señaló que «financiamos al Gobierno de La Rioja». Y el regionalista Rubén Antoñanzas habló de «chantaje» del Gobierno.

No fue éste el único debate que se produjo. También estuvo el relacionado con el conflicto en el parque logroñés y con los medios del servicio de extinción logroñés de para cubrir todos los frentes, dado que el convenio aprobado ayer les asigna 48 municipios más; además de Logroño, los de La Rioja central. Según Sáinz, «no hay carencias en el servicio», mientras que las quejas de los bomberos tienen más que ver con las tensiones sindicales, dijo. «Si no podemos cubrir este municipio con garantías, ¿cómo se nos encomiendan 48 más?», indicaron Antoñanzas y Peña. Éste último quiso leer un comunicado de los bomberos sobre «el incumplimiento de protocolos» tras la intervención con heridos en la calle Somosierra del jueves y Yangüela alegó que ése no era el tema que se abordaba. Los grupos de la oposición no dudaron en que hay una relación entre el convenio y el conflicto de las guardias localizadas, dado que son las guardias las que permiten dar los servicios, refirieron Alonso (Cs) y Arraiz (PSOE). Y, de ahí, a la necesidad de prestar un mejor servicio, sobre todo a los logroñeses, hubo un paso. Y se dio.

Y, a continuación, se dieron otros, que llevaron a decir que los vecinos de Logroño pagan una tasa por los servicios de los bomberos que los vecinos de las demás localidades no pagan, mientras que además se hacen cargo del déficit del servicio vía impuestos, a la vez que sufragan las cuantías que pone la Comunidad como los de los otros pueblos. Por ahí fueron desde el PR+ a Cambia y el PSOE.

Sáinz destacó que la tasa no es el precio del servicio y que, además, paga el seguro. También que las guardias localizadas subirán el 40% aunque queda por acordar la fórmula, dado que el principio de acuerdo que había no encaja en la ley nacional. La alcaldesa, Cuca Gamarra, cerró hablando de «debate demagógico a más no poder» de los otros grupos y defendiendo un modelo de gestión regional sostenible desde la solidaridad.

Conclusión: Primero tuvo que votarse la urgencia de la sesión y solo votó sí el PP, Cs se abstuvo y los demás estuvieron en contra. El convenio en sí solo concitó el apoyo del PP porque Cs y PSOE se abstuvieron y Cambia y PR+ lo rechazaron.