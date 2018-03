Los socialistas urgen mejorar la accesibilidad de la web municipal Cruz-Dunne señala que los iconos para entrar a la plataforma que permite el uso por personas discapacitadas son pequeños y faltan elementos de lectura fácil LA RIOJA Miércoles, 21 marzo 2018, 00:02

logroño. La web municipal necesita mejorar rápidamente en muchos aspectos, como la accesibilidad, para facilitar el uso del colectivo de personas con discapacidad y de toda la ciudadanía en general, destacó ayer el concejal socialista Kilian Cruz-Dunne.

El edil señaló que «un rápido análisis sobre la web del Ayuntamiento (logroño.es) muestra que queda mucho por hacer para conseguir unos mínimos aceptables en cuanto a los criterios de accesibilidad porque, a pesar de las mejoras realizadas en los últimos años, siguen existiendo barreras significativas». Citó, por ejemplo, que los iconos son muy pequeños y, entre ellos, el que abre la posibilidad de la navegación asistida, que se encuentra bien en la parte superior de la página, bien al final de la misma. Además, faltan elementos como la lectura fácil y carece de accesibilidad cognitiva para facilitar la navegación de personas con escaso conocimiento digital o que desconocen el castellano, dijo.

También se fijó en que no se explica en ninguna parte cómo se usa la plataforma inSuit, que es la herramienta que permite mejorar la accesibilidad de la web y, además de que no se avisa de que el sistema no detecta automáticamente esta plataforma, no se alerta de que a ciertos contenidos no se puede acceder con inSuit.

Kilian Cruz-Dunne

Así, urgió a que se trabaje con urgencia en mejorar la accesibilidad a la web. Y propuso que se mejore la formación de los responsables del desarrollo y mantenimiento de los sitios web y que aumente el número de áreas a las que se acceda con la plataforma inSuit. Las páginas de la nueva de BiciLog, de venta de entradas y de Logroño Deporte, entre otras.