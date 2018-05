Sobre una multa y lo que nos marean Jueves, 24 mayo 2018, 23:54

Víctor nos cuenta que hace unos días le pusieron una multa («si me la pusieron está bien puesta aunque a todos nos parezca muchas veces que es injusta», añade) por aparcar enfrente de su portal para subir y bajar una maleta y dejando los intermitentes colocados y siendo a las nueve menos cinco de la mañana, es decir, «a una hora en la que por mi calle no hay tráfico». La operación le costó un minuto y cuando bajó ya tenía la multa. «Tres o cuatro días después acudí al Banco Santander a pagarla. Mi sorpresa es que a las 7 de la tarde fue un señor a casa a llevarme un correo certificado y como no estábamos dejó el aviso en el buzón. Tuve que ir a Correos y vimos que a pesar de que habíamos pagado se nos requería el pago de la multa. Fuimos al Ayuntamiento y nos dijeron que debían transcurrir 20 días hasta que el Ayuntamiento se diera por enterado del pago». El hombre, indignado, asegura que esto es una «tomadura de pelo», y resalta el esfuerzo físico y laboral para ir cubriendo todos estos pasos. «Para pagar una multa nos tienen mareados. Con los funcionarios que hay, con los sistemas informáticos que hay, y con lo que pagamos de impuestos para ver luego cómo tiene este ayuntamiento la ciudad».