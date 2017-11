Los sindicatos no acuden a la mesa de negociación para abordar las guardias de los bomberos LA RIOJA Jueves, 23 noviembre 2017, 00:45

logroño. Las guardias se han activado dos veces esta semana y los bomberos han acudido a las mismas, confirmó el concejal del área, Miguel Sáinz. Y ello pese a que se negaron a recoger las resoluciones de Alcaldía que les encargaban esas guardias localizadas. «Las guardias están funcionando pese a las reticencias», aseguró el edil, quien también señaló que la mesa general de negociación que iba a tratar sobre el acuerdo para estas guardias alcanzado con los bomberos no se celebró por incomparecencia de los sindicatos.

El personal del parque de bomberos prefiere que se aplique el acuerdo completo logrado con el Gobierno local, que incluye guardias y otros aspectos, como el complemento específico, pero esta última parte aún no cuenta con el preceptivo informe del interventor, ya que, por ley, el incremento retributivo no puede salir adelante si no va acompañado de mejoras organizativas o en el servicio.

Y recordó también que no hay antecedentes de acuerdos que lleguen a la Junta de Gobierno sin haber pasado previamente por la mesa general de negociación, aunque sólo sea para su estudio. En cualquier caso, apuntó que se volverá a convocar, en este caso, a los representantes de los bomberos, para ver cómo reconducir la situación.

La semana pasada, un bombero, y luego un segundo, 'plantaron' sus tiendas de campaña en la plaza del Ayuntamiento para quejarse por tener que hacer guardias localizadas en las proximidades del parque de bomberos. Y el martes hubo un encierro en las mismas dependencias de Las Tejeras.