Gran Vía 21 no deja de ser el último, pero ha habido más. Muchos. Demasiados. La lista es larga y cada vez que se incluye un nuevo caso Logroño pierde. Que un edificio se caiga a pedazos en pleno corazón de una ciudad no deja de suponer una arritmia, pero si además va camino de los cien años la situación puede derivar en infarto. Y Logroño es muy de enfermedades cardiacas en lo que al patrimonio se refiere. Al 21 de Gran Vía se le acaba el tiempo... al menos tal y como se construyó entre 1927 y 1928 prácticamente a la vez que el ya desaparecido cine Olimpia. Obra de Quintín Bello, el conjunto configuraba uno de los enclaves singulares del Logroño de entonces. Hoy tiene las horas contadas como las tuvo su casi vecino, el número 29 construido por Fermín Álamo en 1932. Un caso que conduce directamente al ataque si tenemos en cuenta que el propio Ayuntamiento ejecutó poco antes una reforma estructural con carácter subsidiario. Sorprende que ahora nos llevemos las manos a la cabeza tras décadas viendo inmuebles históricos sentenciados. Sobre la mesa sigue el grave problema que representa adquirir un edificio viejo, vaciarlo de inquilinos o dejarlo sin actividad, y cerrarlo a cal y canto olvidándose de su mantenimiento condenándolo al derribo -a la propiedad hay que obligarla a tomar medidas desde un principio, no cuando la situación es insalvable-. Es lo que en su día se denominó 'dejar morir un edificio', poniendo en entredicho lo de las declaraciones de ruina... y es que a la económica le sigue la técnica si no este año, el que viene. O al siguiente. La ley lo contempla, la ciudad lo permite. Solo es cuestión de tiempo. Y más con la tibieza del Ayuntamiento de turno. De Gobierno y de oposición. Desde siempre.