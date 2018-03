UNA SEÑORA

Una vez entrevisté a Concha Velasco. Es lo que tiene trabajar en esto; que aunque la mayoría de los días son tirando a grises, de vez en cuando te toca plantarte cara a cara con gente de ésa que sólo ves por la tele. Y eso mola.

Fue en un camerino del Bretón. Yo era joven (lo que ya no soy) y un periodista de pueblo (lo que sí sigo siendo) pero ella me trató como si fuera el redactor jefe del New York Times. Con un cariño, una atención y una disposición que no he visto luego en gente de mucho menos talento, alcance e importancia. No es que yo fuera por entonces muy fan de doña Concha, lo cual no le dije. Pero mi madre sí, lo cual sí le comenté, como de pasada, cuando nos despedíamos.

No recuerdo nada más de aquella entrevista, que prefiero no buscar para no sonrojarme demasiado. Pero sí recuerdo un detalle: unos cuantos días más tarde recibí una nota manuscrita y firmada por ella en la que me agradecía la entrevista y me pedía que saludara a mi señora madre de su parte.

Nunca nadie ha vuelto a tener ese detalle, y entrevistas he hecho unas cuantas. Soy, desde entonces, fan incondicional. De ella como persona, y de las cosas que ha ido haciendo a lo largo de 64 años de carrera. Que es como decir de todo, porque no sé a estas alturas si habrá algún palo que ella no haya tocado.

Ahora dicen que igual se retira, lo cual no sé si quiero creerme, porque hay caras a las que uno se acostumbra hasta que son paisaje, más sentimental que físico. Pero por si acaso, procuraré estar en el Bretón dentro de unas semanas. Para despedirme, y presentar mis respetos a una (gran) señora.