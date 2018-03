No. No es que la imagen esté torcida, la que está inclinada es la señal de tráfico que se encuentra en la confluencia de Calvo Sotelo con Albia de Castro, junto al polideportivo de Lobete. Defiende el lector que no costaría volver a enderezarla y pide que se preste más atención para arreglar cuanto antes este tipo de incidentes del mobiliario urbano.