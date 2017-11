Un fin de semana de todo, menos mágico Carla con 'Chiwi', de nuevo juntas ayer por la mañana. :: C.C. Una artesana alicantina denuncia al Centro de Acogida de Animales por 'retener' a su perra desde el viernes hasta el lunes ROBERTO G. LASTRA Logroño Martes, 7 noviembre 2017, 17:58

Carla Cingolani, artesana alicantina de la talla de madera, llegó el jueves a Logroño con la ilusión de ganarse unos euros con su arte en un puesto del Mercado del Auto de Fe organizado con motivo de la fiesta de 'Las Brujas de Zugarramurdi', pero su fin de semana fue de todo menos mágico. Su perrita 'Chiwi', de dos años, acabó el viernes a las 8 de la tarde en el Centro de Acogida de Animales municipal y no pudo recuperarla hasta el lunes a las 10 de la mañana, lo que le obligó a aplazar su viaje a Cáceres, donde asistía a otra feria artesana, y a pernoctar un día más de lo previsto en Logroño.

«Eran las 8 de la tarde del viernes y la perrita, que estaba atada con la correa al puesto, se sacó el collar sin que yo me diese ni cuenta porque había bastante gente. Una chica se la encontró dos puestos más allá, en el stand de las pizzas, y al creer que estaba perdida la llevó a la perrera», resume Carla, que en esos momentos ya llamaba a «Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Protectora de Animales... Desde la Policía Local le dijeron que la perrita, de dos años, se encontraba en el Centro de Acogida de Aninales y le facilitaron el teléfono. «Telefoneé sobre las 9 y mi sorpresa fue que la persona que me atendió me dijo que los perros solo se entregan en horario comercial y que no podría recuperar a mi perra hasta el lunes ni aunque, como es el caso, yo pudiera presentar toda la documentación y demostrar que es mía porque está microchipada».

Ayer viajaba camino ya de Cáceres, aún sin digerir todo el estrés y los nervios padecidos durante todo el fin de semana. «La ley está mal hecha, tuve que abonar 70 euros porque no se atrevieron a cobrarme el precio que tienen marcado, que es de 70 euros diarios, debido a todo lo que me había movilizado. Yo asumo mi descuido, pero me podían haber devuelto la perra una hora después de haberla recibido y no entiendo que tenga que pagar para recuperarla casi tres días después.

Además de la reclamación en el Centro de Acogida de Animales, la joven artesana va a interponer, junto a la Asociación Protectora de Animales de La Rioja, una denuncia ante el Ayuntamiento de Logroño.

Fuentes municipales consultadas por Diario LA RIOJA, además de aclarar que se aplicó la ordenanza, que fija un plazo de seguridad de 48 horas hasta saber si es un animal perdido o abandonado, explicaron que el centro solo puede acceder los fines de semana al registro autonómico, pero no al nacional como se precisaba en este caso.