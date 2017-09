El secadero de orujo de Viana, sin actividad Viernes, 29 septiembre 2017, 08:40

Conforme se fue extendiendo el pestilente olor por la ciudad, muchos pensaron en el secadero de orujo de Viana, origen del mal olor que se sintió en Logroño durante varios días del pasado mes de mayo. Pero ayer olía diferente. «Huele más a estiércol...» Era el comentario general que se oía por la calle y que terminó por confirmar el Ayuntamiento de Logroño. De hecho, la planta navarra no está estos días operativa, según constataron ayer en el Ayuntamiento de Viana, desde donde en el mes de junio pasado se inciaron los trámites para el cierre de la planta de orujo del trujal de Viana, que no se encuentra en las mismas instalaciones del trujal, sino en un paraje situado a dos kilómetros. Según se explicó entonces, aunque la planta tiene licencia de actividad e informe medioambiental previo, no había aplicado, al parecer, las medidas correctoras recomendadas.