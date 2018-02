Satisfacción en la Coordinadora por el Sacrificio Cero en el control de las colonias felinas LA RIOJA Sábado, 3 febrero 2018, 00:56

logroño. La Coordinadora por el Sacrificio Cero en La Rioja mostró ayer su satisfacción por la aprobación en el pleno de Logroño de la moción presentada por Cambia para el control de las colonias felinas mediante el método CES (captura, esterilización y suelta).

En nota de prensa, la entidad se detuvo en alguno de los argumentos utilizados en la sesión plenaria y, así, apostó por considerar a estos gatos como animales silvestres o que no están domesticados porque «por mucho que el gato originario fuese abandonado o perdido por su cuidador, las camadas que genera nacerán en la calle, lejos de una domesticación». También resaltó «que los gatos no sólo cazan para alimentarse, si no también como entretenimiento, lo cual hace que disminuya el número de roedores y aves, eso sin tener en cuenta las disputas que hay entre gatos de colonia por el recurso del alimento, es decir, no todos tendrían acceso a la comida proporcionada ni comerían su ración, por lo que deberían cazar igualmente».

Para esta coordinadora, el concejal del área, Jesús Ruiz Tutor, «constantemente repite que los proyectos implantados en otras ciudades no son legales, que el proyecto CES no es viable, legal ni económicamente; sin embargo, por no ir muy lejos, Arnedo lo acaba de implantar, Vitoria lo mantiene desde el 2016 y en Zaragoza se controlan desde el 2014». Por fin, recordó que el borrador de la ordenanza animal que se expuso a finales del 2017 ya incluía este control mediante captura, esterilización y suelta, por lo que está aprobado por los técnicos, concluyó.