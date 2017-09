Verbena de Fangoria para todos los invitados Olvido Gara, Alaska, junto a los dos bailarines que acompañaron a la cantante durante varias canciones del concierto. :: Miguel Herreros Un concierto de hora y media dejó con las ganas a miles de riojanos que esperaban escuchar más éxitos de la banda en un evento patrocinado DAVID F. LUCAS LOGROÑO. Miércoles, 27 septiembre 2017, 23:48

En primera fila de las gradas, una mujer de más de 70 años sentada escuchaba impasible a Jafi Marvel que trataba de meterse a sus paisanos en el bolsillo. Eran las diez de la noche y la cola exterior era todavía larga. Éxito de convocatoria.

La señora de vez en cuando se ponía las manos en la cara para que no le molestara la luz y no cantó ninguna canción cuando Fangoria salió al escenario. Eso sí, su familia al lado lo daba todo. De pie, sentadas, no paraban de gritar cada himno generacional. Un público heterogéneo con opiniones variadas es lo que se vivió el martes en el Palacio de los Deportes en los conciertos de subvención pública e iniciativa privada.

No cabía un alma en el pabellón. Gradas completas, la cancha a rebosar pero sin agobios... Las previsiones se cumplieron. Olvido Gara dio las gracias a Onda Cero por traerles a Logroño para celebrar su 25 aniversario. Eso sí. Habría que recordarle a Fangoria que sólo 2.000 de los 5.000 riojanos que acudieron al evento vinieron gracias a la emisora de radio. El resto, unas tres mil personas, llegaron al evento por diversas formas. Unas con entradas facilitadas a cualquiera y otras no. Y así se notaba que algunos venían con ganas de darlo todo y otros a 'posturear'. Que de todo había en las gradas. Gente que bailaba y vibraba y gente jugando con el móvil y que no sabe que siempre hay vises en los conciertos. Que no, hasta que no se den las luces y suena la música no ha acabo el espectáculo y hay que esperar antes de marcharse por mucho que se despida el artista. Porque mucha gente se marchó antes de que Fangoria diera lo mejor de sí en la última canción.

Los invitados con entrada llenaron el recinto media hora antes del inicio

Concierto clásico de Fangoria

Porque el concierto fue un clásico de la banda. Pocas concesiones. Que Fangoria es Fangoria y no Alaska y Dinarama. Y cantan sus canciones. Sobre todo las de su último disco. Por eso se notaba la diferencia de implicación cuando sonaron 'Ni tu ni nadie' (Mil campanas para la mayoría de la gente que nunca se queda con las letras de las canciones) o 'A quién le importa'. El público votaba, vibraba... En cambio, con temas como 'Absolutamente' o canciones de su último disco la gente prácticamente ni se inmutaba.

Porque los conciertos de Fangoria han cambiado mucho desde su última visita a Logroño. Un grupo sobre el que planea siempre la sombra del play back, ofreció cosas diferentes como una puesta en escena mucho más cercana a la que hace su nuevo inspirador musical, Guille Milkyway, líder de La Casa Azul, experto en hacer conciertos en los que los vídeos y las luces son tan protagonistas como lo que suena. La puesta en escena fue acertada pese a faltar más bailarines.

Otra cosa fue el sonido. Demasiados graves hacían que canciones como 'No sé qué me das' quedaran difuminadas en ruido. La señora de 70 años y su grupo aguantó hasta los bises. No pudo disfrutar del mejor momento del concierto cuando sonó 'Bailando' junto a otros temas como 'Yo quiero bailar' de Sonia y Selena, 'Bailando' de Paradiso, 'Toro' de El Columpio Asesino o 'Estoy Bailando ' de Las hermanas Goggy, que tanto han dado al Brieva de Logroño. Ese fue el momento del concierto. Bailando durante una escasa hora y media.