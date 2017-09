Valadez, Cadaval y Toñete abren la Feria Matea Alfonso Cadaval, novillero sevillano. :: l.r. El festejo comienza a las 18 horas y se lidiarán utreros santacolomeños de La Quinta PABLO GARCÍA MANCHA Logroño Lunes, 18 septiembre 2017, 10:28

Comienza esta tarde la feria de San Mateo con una novillada, un espectáculo que hacía muchos años que no se veía en la plaza de toros de Logroño y que sirve para prologar las cinco corridas restantes del abono. La empresa Chopera ha diseñado un cartel con mucho atractivo para los aficionados, con Leo Valadez, actual ganador del Zapato de Oro de Arnedo; el sevillano Alfonso Cadaval (que ayer estuvo como invitado en el primer programa 'Sol y Sombra' de TVR especial de San Mateo que se emite desde El Espolón), y el navarro-madrileño Antonio Catalán 'Toñete', un diestro que está en los puestos cimeros del escalafón y que tiene un concepto excelente del toreo. Y además, con el interés de poder disfrutar de una novillada de la ganadería de La Quinta, quizás el exponente contemporáneo más genuino del toro de Santa Coloma a través de la línea de Joaquín Buendía. Esta estirpe ganadera ha sido esencial en la historia taurina de Logroño, tal y como demuestra el hecho que en los años ochenta de las seis corridas de la Feria Matea tres eran de este encaste: Felipe Bartolomé, Joaquín Buendía y Dionisio Rodríguez.

En una entrevista concedida a principio de temporada por el ganadero Álvaro Martínez Conradi a la revista 'Aplausos', el propietario de La Quinta explicaba que «el de La Quinta no es un toro difícil de torear. Es cuestión de cogerle el aire y de acoplarse a él. No es un encaste que esté muy prodigado y entonces, para torearlo una vez al año, los toreros desisten porque no entienden el encaste. Es verdad que tienen una mirada viva y parece que te vienen al pecho, pero luego obedecen a los engaños, van embebidos en la muleta, hacen caso a los toques y tienen fijeza. Muchos toreros han venido a los tentaderos de casa y se han quedado sorprendidos porque no pensaban que este encaste embestía así. Llegaban preocupados a la ganadería y se iban contentos».

LA NOVILLADA - A las 6 de la tarde Ganadería La Quinta, encaste Santa Coloma. Historia Una ganadería fundada en 1884 por Carlos Conradi. En 1992 Álvaro Martínez Conradi adquirió los derechos del hierro, conservando el diseño, antigüedad y divisa, además de toda la vacada de 'La Quinta', que había sido formada con vacas y sementales de Joaquín Buendía. Divisa Encarnada y amarilla. - Los Novilleros Leo Valadez Es mexicano de Aguascalientes, ganó el año pasado el Zapato de Oro de Arnedo. Alfonso Cadaval Sevillano y triunfador del ciclo de novilladas de promoción de la Maestranza. Antonio Catalán 'Toñete' Madrileño con orígenes en Navarra. En San Fermín dio una gran tarde de toros.

Álvaro diseccionaba los problemas de su encaste: «Todo lo que procedía de Buendía pasó por un mal momento. Las ganaderías tienen ciclos por muchas cuestiones que a veces son inexplicables. Sí que se comentó mucho que José Luis Buendía había sacado la ganadería fuera de tipo. Puede ser porque a lo mejor, por las exigencias del público y de la empresa, el toro debía tener un volumen y un peso que el toro de Santa Coloma no tenía. Nosotros no lo hemos sacado de tipo, todo lo contrario, sino que lo hemos bajado de volumen aún más. El promedio de peso de estos toros es de 500 kilos».

Leo Valadez va a tomar la alternativa en la próxima feria del Pilar de Zaragoza, pero antes tiene el compromiso de esta tarde y el del Zapato de Oro de Arnedo, al que acude con la idea de hacer algo que nadie ha conseguido: obtener dos trofeos de este certamen.

Alfonso Cadaval triunfó en las novilladas de promoción en Sevilla pero no ha tenido el reconocimiento que esperaba en cuanto a contratos: «Quiero ser torero y lo voy a demostrar», dijo en una entrevista.

Por su parte, 'Toñete' es una de las principales de la temporada. En San Fermín dejó un natural de un compás asombroso. Es un torero que puede sorprender.