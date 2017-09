«Lo único moderno de verdad en esta vida es hacer lo que te dé la gana» Alaska y Nacho Canut, integrantes de Fangoria. :: e.c. Fangoria actúa hoy (21.30 horas) junto a Jafi Marvel en el Palacio de los Deportes en una de las citas más esperadas de las fiestasAlaska Cantante de Fangoria TERI SÁENZ Logroño Martes, 19 septiembre 2017, 08:22

Referente de la vanguardia desde los años 80 en sus múltiples reencarnaciones musicales, la polifacética, hiperactiva y eternamente desprejuiciada Alaska/Olvido Gara (México DF, 1963) vuelve a La Rioja con Fangoria en un concierto de acceso con invitación.

-Me he quedado sin entrada para su espectáculo. ¿Me da una?

-No tengo ninguna invitación, pero si se trata de una urgencia periodística lo miro y hablamos.

-El concierto ha generado una expectación mayúscula. Y eso que hace nada actuaron en Calahorra.

-Y hace tampoco mucho en el Fárdelej de Arnedo, y en sanmateos del 2011... Es lo que sucede con este tipo de actuaciones que son gratuitas para el público y tremendamente gratificantes para el artista.

-Algo tendrá que ver su música para querer reescucharla.

-No es falsa modestia, de verdad. Ojalá hubiera un secreto para atraer a miles de personas a un concierto y pudiera patentarlo. Nunca sabes cuál va a ser la respuesta de la gente. Es algo cíclico que nos pasaba ya en la época de Los Pegamoides. Incluso en un mismo año puede ser que de cien conciertos convoques a 20.000 personas en 99 y en uno sólo a cien. Quizás esta vez la diferencia es que nuestras canciones han sonado mucho en la radio y ha animado a un público más amplio del que habitualmente nos sigue.

-Además de la música, una parte del público está atraído por su propia figura y una vida que no tiene reparo en mostrar en 'realities' de televisión y las redes sociales. ¿Hay algo que no sepamos de usted?

-Pues yo creía que la gente tenía toda la información sobre mí, pero he comprobado que no es así. Al margen de algún superfán que que colecciona hasta el último recorte de prensa, la mayoría conoce sólo la faceta que han visto en un programa o en alguna revista y tengo que dar explicaciones. Lo asumo. Ni siquiera yo lo sé todo de David Bowie.

-La otra mitad de Fangoria, sin embargo, es todo discreción.

-Nacho (Canut) es alguien con muchísimo criterio en todo lo que hace. Además de músico es escritor, fotógrafo, tiene un blog imprescindible sobre consumo... Es una persona interesada en todo que sin embargo no se maneja tan bien en esa exposición pública que supone no poder ir en metro o comer discretamente en un local. Vive en una especie de segundo plano muy buscado en el que se siente estupendamente.

-¿Es la Olvido Gara de hoy la suma de todas las Olvido Gara desde los tiempos de Kaka de Lux?

-Sí. Mi vida, la tuya o la de cualquiera es una bola de nieve que va creciendo al rodar y si le quitas una simple pelotilla de tierra ya no es la misma bola. Es la diferencia entre añorar o despreciar algo de lo que has hecho en tu pasado o, sencillamente, asumirlo como parte de lo que eres. No me arrepiento de nada.

-¿No tiene la sensación de que ahora todos los festivales de pop y rock son el mismo festival donde tocan siempre los mismos grupos?

-Ya, pero es que si te mueves en otros circuitos alternativos como el de clubes de travestismo y electrónica también hay carteles calcados que van girando por toda España. Lo interesante de verdad sería mezclarlo. A ver qué hace La Prohibida en Benicassim o cómo encaja Love Of Lesbian en las fiestas locas de ¡Que trabaje Rita!. Pero eso, me temo, no va a pasar casi nunca.

-¿Por qué?

-Porque para eso hace falta que tú no tengas prejuicios, pero tampoco los demás. Nosotros somos quizás uno de los pocos artistas bisagra, que lo mismo estamos a las 4 de la mañana actuando en la elección de Miss Transexual que tocando en el FIB o en las fiestas gratuitas de cualquier plaza. Eso es una de las cosas que más nos gusta en esta vida.

-¿Puede decirme usted que ha sido y es un icono de la modernidad qué es ahora lo moderno?

-No fijarse en las moderneces que te dictan en los periódicos, en las revistas masculinas, las femeninas, las LGTB... Todo son dictados de lo que se lleva y lo que no se lleva. Y no se lleva nada y se lleva todo. Lo único que es moderno en esta vida es hacer lo que te dé la gana.