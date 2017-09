«Un triunfo así en Logroño me deja muy satisfecho» Leo Valadez, primer gran triunfador de San Mateo. : justo rodríguez Leo Valadez Triunfador de la tarde P.G.M. LOGROÑO. Martes, 26 septiembre 2017, 00:09

«Un triunfo así me deja muy satisfecho; ha sido muy emocionante ver la forma en la que ha vibrado la plaza de Logroño y me ha dejado expresar al máximo lo que llevo dentro», explicaba el torero hidrocálido tras pasear las dos orejas del cuarto y prepararse para salir a hombros de La Ribera.

- ¿Dónde cree que ha residido el secreto de la faena?

- Ha sido muy importante darle distancia al novillo. Tenía mucha emoción porque se arrancaba siempre galopando.

- ¿Pero le costaba irse de los vuelos?

- Al segundo muletazo se quedaba, pero creo que con la inercia de su embestida el público lo ha podido disfrutar.

- El año pasado logró el Zapato de Oro de Arnedo. Le trae suerte La Rioja...

- Estoy muy vinculado con esta tierra desde mi etapa de becerrista. Este triunfo llega en un momento buenísimo. Me espera la plaza de toros de Madrid, el Zapato de Oro y la alternativa en Zaragoza. Es un momento muy ilusionante de mi carrera.

- Tremendo susto al matar al primero.

- Me hizo palanca la espada y quedé a su merced, pero afortunadamente la cosa no ha pasado a mayores.

- ¿Qué le ha dicho a Pedro Alonso en el brindis?

- Me he quedado corto porque ha sido una persona vital en mi vida. Vine desde México a España gracias a él, me acogió como uno más de su familia y estuvo a mi lado en los momentos más difíciles. Nunca olvidaré su generosidad.