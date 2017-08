La feria de San Mateo tendrá cinco corridas y estrena una novillada Diego Urdiales. / Juan Marín Ginés Marín, Adame y Cayetano se estrenan como matadores en La Manzanera en un ciclo que contará también con Urdiales, Talavante, Manzanares , Ponce o Morante EUROPA PRESS Logroño Miércoles, 9 agosto 2017, 14:43

La feria taurina de San Mateo contará en su edición de 2017, con cinco corridas de toros, una de ellas mixta, y como novedad una novillada que abrirá el ciclo mateo, que se extenderá del 18 al 23 de septiembre.

Los carteles han sido presentados esta mañana por el empresario Óscar Martínez Labiano, conocido popularmente como 'Chopera', destacando que "aunque ha sido complicado elaborar" la feria estaban "contentos" con el resultado. En el capítulo de matadores, debutarán Ginés Marín, Luis David Adame, Cayetano - que si lo hizo como novillero- y Román, que se unirán al riojano Diego Urdiales, a Alejandro Talavante, José María Manzanares, Enrique Ponce, Roca Rey o 'Morante de la Puebla', entre otros, en una nómina de figuras, en la que no estará 'El Juli'.

En el aspecto ganadero, saltarán al ruedo de 'La Ribera', los astados de 'Jandilla', 'Zalduendo', 'El Pilar', Juan Pedro Domecq y Victorino Martín, siendo la novillada de 'La Quinta', y los toros de rejones para Pablo Hermoso de Mendoza - que actúa el 19 de septiembre- que serán de 'Hermanos Sánchez y Sánchez'.

Carteles

La feria dará comienzo el 18 de septiembre con la novillada de 'La Quinta', que será lidiada por Leo Valadez, Alfonso Cadaval y 'Toñete'. Al día siguiente, será el turno de la corrida mixta, en la que alternará el rejoneador navarro Pablo Hermoso de Mendoza, con reses de 'Hermanos Sánchez y Sánchez', con los toreros Alejandro Talavante y Roca Rey, que se enfrentarán al hierro de 'Jandilla'.

El miércoles, 20 de septiembre, se lidiarán toros de 'Zalduendo' para Joselito Adame, Juan del Álamo y Ginés Marín, reservando el día de San Mateo, para que haga su única presencia en el ciclo mateo, el riojano Diego Urdiales, junto a José María Manzanares y Cayetano. Ese día la ganadería será la de 'El Pilar'.

Para el viernes, 22 de septiembre, se ha programado un festejo con toros de Juan Pedro Domecq, con Enrique Ponce, Morante de la Puebla y Luis David Adame, como espadas. La feria taurina de San Mateo la cerrarán los astados de Victorino Martín, estando acartelados Curro Díaz, Juan Bautista y Román.

El 17 de septiembre se desarrollará la Semifinal del Campeonato de España de Recortadores - 15 euros para el público en general y 7 para niños-, y desde el 18 de septiembre y hasta el 23 habrá festejos populares desde las 09,00 horas en 'La Ribera'. En este punto, ha intervenido el concejal de Festejos, Miguel Sáinz, para mostrar el apoyo del Consistorio logroñés a la fiesta de los toros.

Presencias y ausencias

En el capítulo de ausencias, destaca la del madrileño Julián López 'El Juli'. En este punto, 'Chopera' ha indicado que "hemos tenido muchos problemas", porque "en la base de la feria, que la montamos hace mucho tiempo, contábamos con él para una corrida, pero nos dijo que no la veía y que quería matar otra". "Después -ha proseguido- miramos esa corrida, pero quería otro cartel"; y al final "hemos tenido muchos problemas para arreglarnos", ya que "de todos los carteles que le hemos ofrecido, a él no le ha gustado ninguna".

Además, preguntado por el no acartelamiento de Antonio Ferrera, 'Chopera' ha apuntado que al diestro extremeño "le ofrecimos la de Victorino, a lo que él nos dijo que no quería encasillarse en este tipo de corridas" pero que lo estudiaría "si doblaba en los carteles". Ante ello, "nosotros en una feria tan corta de cinco corridas, consideramos que doblar a Ferrera no entraba en nuestro planes".

También ha respondido el empresario sobre la ausencia de José Garrido, que "no ha entrado por la propia composición de la feria, en la que no nos cabían más, y no podíamos quitar". En el caso de Paco Ureña, ha señalado que ha sido por lo mismo, por una ausencia de negociación.

Sobre la presencia de Manzanares, 'Chopera' ha indicado que "le operaron -de la espalda -el lunes pasado, siendo un éxito la misma", por lo que "contamos con él, porque ha manifestado que "va a torear en septiembre".

En este capítulo, ha apuntado que en la corrida mixta "en ningún momento" habían pensado en contar con cualquier otro rejoneador, que no fuera Pablo Hermoso de Mendoza.

Precios y abonos

En el capítulo de precios, 'Chopera' ha señalado que la empresa ha optado, en vez de aplicar la rebaja del IVA cultural en el precio de los abonos, ofrecer una novillada, en la que los abonados paguen un 50 por ciento menos.

Las de 19,21 y 22 serán más baratas, que las dos restantes. Además se aplicará un descuento del 10 por ciento para abonados, y se mantiene el abono joven a 50 euros. También para menores de 25 años, existe la posibilidad de adquirir localidades para cualquier corrida a diez euros. Las peñas y los jubilados gozarán también de descuentos.

Las taquillas para renovación de abonos se abrirán del 5 al 8 de septiembre. Los nuevos abonados podrán hacerse el 9 y el 10, y desde el 12 se despacharán las entradas sueltas. Los horarios serán de 10 a 13.00 horas y de 16.00 a 19.00 horas, excepto el 10 de septiembre, que únicamente se atenderá por la mañana.

Finalmente, 'Chopera' ha indicado que se pondrá a disposición de quienes quieran desplazarse desde los pueblos un servicio de autobús, así como la posibilidad de reservar localidades en algunos establecimientos hosteleros, a los que se unirán otras actividades de promoción de la feria, como la Fiesta Joven, y un concurso de fotografía taurina, que se presentarán próximamente.