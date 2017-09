La Ribera más familiar Carlos, Soraya, Eduardo, Justi, Maricarmen y Pablo, la familia Tejedor Turza. :: Justo Rodríguez El humorista César Cadaval y el empresario Antonio Catalán apoyaron a sus hijos novilleros BELÉN MARTÍNEZ- ZAPORTA LOGROÑO. Martes, 19 septiembre 2017, 00:42

Silencio era lo que se escuchaba en la tarde de ayer al acercarse a La Ribera en un día en el que el sol jugó a esconderse y el cielo gris no fue la mejor invitación a sentarse en la terraza que hay frente a la plaza. El público llegó de forma escalonada al coso. En su interior, la continúa sensación de frialdad que ofrecía el día fue cambiando a base de sonrisas, saludos en el ambigú y la ilusión de disfrutar una tarde de novillos en familia. Éste fue el caso de los Gurrea, «abonados», de los que «vienen siempre» o el de los Tejedor Turza, así como el de los Murillo y los Santolaya. También hubo entre ellos una familia 'de vocación', la del grupo de la escuela taurina CITAR. Familiar fue la tarde, pero no sólo entre los aficionados, este concepto tuvo este lunes un significado especial en el ruedo logroñés. En la arena, Leo Valadez, Alfonso Cadaval y 'Toñete'. Sin perderlos de vista, los padres de los dos últimos, respirando despacio, después de compartir con ellos los minutos previos a sus faenas en Logroño. El humorista César Cadaval, de Los Morancos, admitió que «siempre te pones nervioso». «Estamos acostumbrados -añadía-, bueno, si se puede decir que uno se acostumbre a esto. Nos hemos ido haciendo», decía con amabilidad explicando cómo estaba viviendo la tarde. Por su parte, Antonio Catalán, fundador de AC Hoteles y uno de los principales empresarios de nuestro país, comentaba lo que esperaba de la cita taurina: «Lo mejor, es lo que esperamos todos los días». «Mi hijo está mentalizado, ésta es una plaza importante, una feria importante». «Tiene una gran voluntad, no hay verano para él, entrena cinco horas al día... Estudia Económicas. Cuenta con todo mi apoyo». Con una amplia sonrisa, lo dejó claro.