Un recuerdo desde la barra del bar Colón

El actual festival de las chuletillas asadas recuerda cada año una cita que los logroñeses no olvidan y que llegó a la ciudad de la mano de Basilio Martínez, promotor de un tipo de evento, los festivales, que hasta entonces no se asociaban con la gastronomía. Maese Basilio, como se le conocía, creó tendencia desde la barra del Bar Colón, que organizó durante once años el Festival de la la Chuleta. La primera fue en 1966 y desde entonces decenas de cuadrillas riojanas y de otros lugares del país se reunían en torno a las chuletillas y los sarmientos que animaban las fiestas mateas. «Entre cuatro personas llegaron a comer 12 kilos de chuletas», recordaba Basilio Martínez en una entrevista a Diario LA RIOJA en el año 2005. Entonces había recompensas para aquellos que pudiesen comer más kilos de carne de cordero, como un Seat 600 que fue un año el gran premio, pero por encima de ello brillaba el ambiente festivo y las ganas de disfrutar de las fiestas y de la gastronomía, algo que reunía a las cuadrillas por aquel entonces y que hoy en día sigue haciéndolo. Las buenas costumbres no han cambiado.