«Con el quinto tenía que ser pronto y en la mano» Media de Cadaval. :: j. rodríguez Alfonso Cadaval Cortó una oreja al quinto de la tarde P.G.M. LOGROÑO. Martes, 26 septiembre 2017, 00:09

Alfonso Cadaval cortó una oreja al quinto novillo de La Quita, el ejemplar más dificultoso del envío del ganadero sevillano: «El novillo ha tenido mucho genio en los primeros tercios, un toro manso que se rebotaba de los piqueros y que se ha quedado bastante crudo con la muleta», explicaba.

«Tenía claro que era de cara o cruz y confiaba en que se quedara en la muleta al menos en las primeras series. Tenía que ser pronto y en la mano porque era la forma de recoger por parte del público la emoción de los primeros tercios».

El diestro sevillano, afincado ahora en Utrera, explicaba que era una tarde muy importante para su carrera: «Logroño es una gran feria y todo lo que sucede en el ruedo tiene trascendencia en el toreo. Eso es muy importante para los novilleros y más al final de temporada».

Cadaval también habló del primero de su lote: «Tenía virtudes porque ha desarrollado nobleza pero no terminaba de humillar. Lo he querido hacer todo lo mejor que he podido, toreando con los vuelos y ajustándome lo máximo en el embroque».

Como curiosidad de la corrida de ayer, los padres de Cadaval y de 'Toñete', César, de los Morancos, y el empresario Antonio Catalán vivieron con gran intensidad todos los matices de la tarde.