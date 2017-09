El punk ya no es lo que era Josetxu Piperrak protagonizó la primera noche de conciertos en el Espacio Peñas 2.0. :: SONIA TERCERO Josetxu Piperrak, Silenciados y un tributo a La Polla Records abren el cartel de conciertos del Espacio Peñas 2.0 DIEGO MARÍN A. Lunes, 25 septiembre 2017, 00:17

LOGROÑO. En 1990 Josetxu, Txitxarro y Rufo formaron el grupo de punk Piperrak. Procedentes, respectivamente, de Lodosa (Navarra), Alcanadre y Pradejón, popularizaron canciones de verdadero punk, de amor por el alcohol, con pocas pretensiones y estribillos demoledores, casi folclóricos, como «¡A orillas del Ebro,/entre Lodosa y Pradejon,/se esta preparando la revolución!». Josetxu revivió la noche del pasado sábado el espíritu de Piperrak en la primera velada del Espacio Peñas 2.0. Fue una primera noche de éxito. Sin otro concierto grande en el programa, el Espacio Peñas 2.0 se llevó a la mayoría de la juventud con un cartel dedicado al punk.

Josetxu ahora luce pelo corto y cano. Los punks ya no llevan cresta de colores. No hay nada más punk que no parecer punk. Ahora, cuando las Converse, las zapatillas punk por excelencia, son calzado de pijos. El punk, como las camisetas de Los Ramones, que ahora viste cualquiera que no sabría decir ni un título de una de sus canciones, ha sucumbido al mercado. Ya no es lo que era.

Pero fue empezar el concierto de Josetxu Piperrak, acompañado de la The Riber Rock Band, y el gallinero se llenó de incondicionales en trance, coreando todas las canciones. Incluso había chavales que probablemente ni habían nacido cuando Piperrak editó sus discos, quizá que ni han conocido los casetes, y que vivieron el concierto como fans de Justin Bieber. El punk es una fuerza extraña, indefinible, incomprensible.

Antes de Josetxu Piperrak pinchó Dj Guirimbi y actuaron el grupo riojano Silenciados y una banda de tributo a La Polla Records. Este concierto arrancó con el mayor himno del grupo, 'Salve', y continuó con el «Cua cua» de 'Lucky man for you'. Evaristo, cantante y alma de La Polla, sigue ahora su trayectoria con Gatillazo, abandonado ya el primero, pero parece que la banda de tributo está llamada a seguir con lo que sus miembros originales ya no querían. Y lo más extraño de todo, el cantante de la banda de tributo ni siquiera parecía punk, incluso se podría decir que era más fornido y bien parecido que el escuálido Evaristo.

Antes, el escenario lo abrieron Silenciados, presentando su último disco, 'Cultura Irracional'. Ofrecieron un buen concierto, potente, y terminaron con una de las canciones más célebres de su época como Silencio Absoluto: 'Marihuana'.